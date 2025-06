Pfingsturlaub meist in der Heimat, im Sommer in die Ferne

Trotz finanzieller Anspannung bleibt die Reiselust der Menschen in Österreich laut Umfragen hoch. Im Sommer planen drei Viertel (74 Prozent) einen Urlaub, meistens im Ausland so Allianz Partners. Noch zuvor, am Pfingstwochenende, will ein gutes Viertel (28 Prozent) verreisen. Vor dem Hochsommer bleiben noch mehr Urlauber im Inland: Fast zwei Drittel davon (63 Prozent) bleiben in Österreich, teilte die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) am Dienstag mit.

von APA