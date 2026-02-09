Warum US-Touristen Österreich treu bleiben

In der Bundeshauptstadt sind die USA der aufkommensstärkster Fernmarkt und spielen im Kultur- und Kongressbereich, aber auch im Luxussegment eine zentrale Rolle, so Wien Tourismus-Geschäftsführer Norbert Kettner: „Die vergangenen Jahren waren durch ein nachhaltiges Nächtigungswachstum gekennzeichnet, das auch 2025 ungebrochen blieb.“

Besonders erfreulich sei, dass US-Gäste in der Luxushotellerie, gemessen am Beherbergungsumsatz, auf Platz eins liegen, so Kettner: „Knapp 70 Prozent nächtigen in der Vier- und Fünf-Stern-Hotellerie.“ Mit 1,26 Millionen Nächtigungen lagen die USA 2025 an dritter Stelle der Wiener Herkunftsmärkte – nach Deutschland und Österreich. Prognosen, wie es künftig weitergeht, will Kettner jedoch keine abgeben. Stattdessen wird weiter intensiv entlang der Themen Kultur, Luxus und Meetingindustrie um finanzstarke Amis geworben. Etwa mit der Kampagne „Waltz into Space“: Gemeinsam mit den Wiener Symphonikern und der European Space Agency wurde der Donauwalzer ins All geschickt. Samt einem Walzerkurs unter freiem Himmel und einem Public-Screening des Konzerts in New York.

Auch bei Österreich Werbung (ÖW) sind bislang keine Auswirkungen auf das Reiseverhalten amerikanischer Gäste nach Österreich erkennbar, sagt Sprecherin Tanja Gruber. Auch der Trend für 2026 sehe positiv aus. Das Interesse der Tourismusbetriebe an US-Touristen sei groß: Diese stammen überwiegend aus einem kaufkräftigen, höher gebildeten und sozial stabilen Umfeld, das sich auch in herausfordernden Zeiten durch eine hohe Reisebereitschaft auszeichnet. Mit rund 333 Euro pro Kopf und Tag geben sie im Österreich-Urlaub fast doppelt so viel aus wie der durchschnittliche Gast, so die ÖW.