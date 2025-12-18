Neuer Baumwipfelpfad mit Aussicht in Polen

Der rund 700 Meter lange Rundweg ist barrierearm und kindgerecht, so das Polnische Fremdenverkehrsamt. Von dem Aussichtsturm soll der Blick an klaren Tagen bis zu den Gipfeln der Hohen Tatra reichen. Ein Ticket mit Berg- und Talfahrt für den Sessellift und Turmeintritt kostet den Angaben nach umgerechnet rund 23 Euro.

Wisla liegt unweit der tschechischen Grenze in den Schlesischen Beskiden, einem Mittelgebirge. Der Baumwipfelpfad ist laut Fremdenverkehrsamt der Erste in der Woiwodschaft Schlesien.