Neuer Baumwipfelpfad mit Aussicht in Polen

Der neue Baumwipfelpfad bietet Ausblicke bis in die Hohe Tatra
©Skolnity, APA, dpa, gms
Im Süden Polens hat ein neuer Baumwipfelpfad mit einem fast 40 Meter hohen, hölzernen Aussichtsturm eröffnet. Die neue Anlage steht neben der Bergstation des kleinen Skigebietes Skolnity im Ort Wisla.

von

Der rund 700 Meter lange Rundweg ist barrierearm und kindgerecht, so das Polnische Fremdenverkehrsamt. Von dem Aussichtsturm soll der Blick an klaren Tagen bis zu den Gipfeln der Hohen Tatra reichen. Ein Ticket mit Berg- und Talfahrt für den Sessellift und Turmeintritt kostet den Angaben nach umgerechnet rund 23 Euro.

Wisla liegt unweit der tschechischen Grenze in den Schlesischen Beskiden, einem Mittelgebirge. Der Baumwipfelpfad ist laut Fremdenverkehrsamt der Erste in der Woiwodschaft Schlesien.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Skolnity

