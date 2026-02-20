Neuer Aussichtsturm in Polens Bergen

Das 36 Meter hohe Bauwerk hat einen Skywalk mit Glasfußboden, durch den man nach unten in die Tiefe schauen kann. Es ist der zweite bemerkenswerte Turm in dem Kurort, der 50 Kilometer südöstlich von Krakau liegt.

Bereits 2019 eröffnete auf der Bergkette gegenüber der Słotwiny-Turm - dessen knapp 50 Meter hohe Plattform erreicht man über einen Baumwipfelpfad an der Bergstation des Skigebiets Jaworzyna Krynicka. Das verfügt laut seinen Betreibern über die längste beleuchtete Piste Polens (2,6 Kilometer).

Der Weg aus dem Ort zur Talstation des Skigebiets wird dem Fremdenverkehrsamt zufolge bald komfortabler: Bis 2027 soll eine Gondelbahn aus dem Zentrum von Krynica-Zdrój direkt dorthin führen.