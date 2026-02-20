ABO

Neuer Aussichtsturm in Polens Bergen

Bodentiefe Glasfenster und Skywalk: der Aussichtsturm in Krynica-Zdrój
©DigitalPlaces.pl, Konrad Rogozinski, APA, dpa, gms
Im polnischen Wintersportort Krynica-Zdrój wartet ein neuer Aussichtsturm auf Touristen. Der Turm steht neben der Gipfelstation des Parkbergs ("Gora Parkowa", 742 Meter) und bietet einen Panoramablick auf die Beskiden und die Tatra, so das Polnische Fremdenverkehrsamt.

von

Das 36 Meter hohe Bauwerk hat einen Skywalk mit Glasfußboden, durch den man nach unten in die Tiefe schauen kann. Es ist der zweite bemerkenswerte Turm in dem Kurort, der 50 Kilometer südöstlich von Krakau liegt.

Bereits 2019 eröffnete auf der Bergkette gegenüber der Słotwiny-Turm - dessen knapp 50 Meter hohe Plattform erreicht man über einen Baumwipfelpfad an der Bergstation des Skigebiets Jaworzyna Krynicka. Das verfügt laut seinen Betreibern über die längste beleuchtete Piste Polens (2,6 Kilometer).

Der Weg aus dem Ort zur Talstation des Skigebiets wird dem Fremdenverkehrsamt zufolge bald komfortabler: Bis 2027 soll eine Gondelbahn aus dem Zentrum von Krynica-Zdrój direkt dorthin führen.

KRYNICA-ZDRÓJ - POLEN: FOTO: APA/APA/dpa/gms/DigitalPlaces.pl/Konrad Rogozinski

