Navan bei Börsengang mit 6,2 Milliarden Dollar bewertet

Die Bewertung liegt jedoch deutlich unter der einer Finanzierungsrunde aus dem Jahr 2022. Damals war Navan mit 9,2 Mrd. Dollar bewertet worden. Die Erlöse des Börsengangs summieren sich auf 923 Mio. Dollar. Von den platzierten Aktien stammen 30 Mio. vom Unternehmen selbst, das damit 750 Mio. Dollar einnimmt. Weitere rund 6,9 Millionen Papiere wurden von Altaktionären verkauft.

Navan wurde 2015 unter dem Namen TripActions gegründet und konzentrierte sich zunächst auf die Verwaltung von Geschäftsreisen. Damit konkurrierte es mit Anbietern wie American Express und SAP Concur. Im Laufe der Jahre expandierte Navan in die Bereiche Zahlungs- und Spesenmanagement. Zu den Kunden gehören nach eigenen Angaben Firmen wie Zoom und Lyft. Die Reisebranche hat sich von einem Einbruch zu Jahresbeginn erholt, was dem Geschäftsmodell von Navan zugutekommt.