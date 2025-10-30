News Logo
Navan bei Börsengang mit 6,2 Milliarden Dollar bewertet

Papiere wurden beim Börsengang an der Nasdaq zu je 25 Dollar ausgegeben
©APA, GETTY IMAGES, SPENCER PLATT
Das Reisesoftware-Unternehmen Navan wird bei seinem Börsengang am Donnerstag an der US-Technologiebörse Nasdaq mit rund 6,21 Milliarden Dollar (5,34 Mrd. Euro) bewertet. Die Papiere seien zu je 25 Dollar und damit in der Mitte der Preisspanne von 24 bis 26 Dollar ausgegeben worden, teilte die Firma mit. Der Börsengang untermauert den jüngsten Aufwärtstrend bei Neuemissionen an den US-Börsen.

Die Bewertung liegt jedoch deutlich unter der einer Finanzierungsrunde aus dem Jahr 2022. Damals war Navan mit 9,2 Mrd. Dollar bewertet worden. Die Erlöse des Börsengangs summieren sich auf 923 Mio. Dollar. Von den platzierten Aktien stammen 30 Mio. vom Unternehmen selbst, das damit 750 Mio. Dollar einnimmt. Weitere rund 6,9 Millionen Papiere wurden von Altaktionären verkauft.

Navan wurde 2015 unter dem Namen TripActions gegründet und konzentrierte sich zunächst auf die Verwaltung von Geschäftsreisen. Damit konkurrierte es mit Anbietern wie American Express und SAP Concur. Im Laufe der Jahre expandierte Navan in die Bereiche Zahlungs- und Spesenmanagement. Zu den Kunden gehören nach eigenen Angaben Firmen wie Zoom und Lyft. Die Reisebranche hat sich von einem Einbruch zu Jahresbeginn erholt, was dem Geschäftsmodell von Navan zugutekommt.

NEW YORK - USA: FOTO: APA/APA/GETTY IMAGES/SPENCER PLATT

