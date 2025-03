Marie-Louise Schnurpfeil: Linz Tourismuschefin mit Weitblick und Vision

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des oberösterreichischen Tourismus mit Marie-Louise Schnurpfeil, Geschäftsführerin von Linz Tourismus. In dieser Episode von OÖ ungefiltert teilt Frau Schnurpfeil ihre inspirierenden Gedanken, spannenden Visionen und ihre Leidenschaft für die Stadt Linz. Ihr beruflicher Werdegang führte sie über Stationen in den Niederlanden, Italien und Kanada schließlich zurück nach Österreich – mit einem besonderen Engagement für die Kulturhauptstadt Linz 2009, das den Grundstein für ihre heutige Tätigkeit legte.

Erfahren Sie, welchen Herausforderungen sie sich als Tourismusverantwortliche stellt und welche Zukunftsvisionen sie für Linz verfolgt. Ihr Ziel ist es, die Stadt selbstbewusst auf der internationalen Bühne zu positionieren – mit einem ganzheitlichen Zugang, der Kunst, Kultur, Design, Technologie und Wissenschaft miteinander vernetzt.

Frau Schnurpfeil gewährt Ihnen zudem persönliche Einblicke: Sie verrät ihre Lieblingsorte in Linz, vom Ufer der Donau über den Pöstlingberg bis hin zu Kulturinstitutionen wie dem Ars Electronica Center und dem Lentos Kunstmuseum. Nachhaltigkeit und Digitalisierung sieht sie nicht nur als Trends, sondern als zentrale Elemente in der Weiterentwicklung des Tourismusstandorts.

Darüber hinaus erzählt sie von ihrer Zeit als Wanderführerin auf Madeira und ihrer Begeisterung für das Naturcoaching – Erfahrungen, die sie bis heute prägen. Sie spricht offen über ihren Führungsstil, die täglichen Herausforderungen und den Wert von persönlichen Überzeugungen in ihrer Rolle als Netzwerkerin und Entscheidungsträgerin.

Seien Sie gespannt auf ihre Pläne für das Jahr 2025, inklusive einer neuen Destinationsstrategie und einem umfassenden Rebranding – und lassen Sie sich von der Energie, Klarheit und Weitsicht von Marie-Louise Schnurpfeil inspirieren.