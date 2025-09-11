News Logo
ABO

Lufthansa könnte ITA-Anteil bis Juni auf 90 Prozent erhöhen

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ Die Lufthansa könnte ihren Anteil deutlich erhöhen
©APA, dpa, Andreas Arnold
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Die AUA-Mutter Lufthansa könnte bei der Übernahme der italienischen Staatsairline ITA Airways im kommenden Jahr den nächsten großen Schritt gehen. Die Airline arbeite mit dem italienischen Wirtschaftsministerium daran, ihren Anteil von derzeit 41 Prozent bis Juni auf 90 Prozent zu erhöhen, berichtete die Zeitung "Corriere della Sera" am Donnerstag unter Berufung auf zwei Personen.

von

Dafür würde die Lufthansa weitere 325 Millionen Euro zahlen und eine erfolgsabhängige weitere Summe von 100 Mio. Euro. Eine Entscheidung darüber werde im April oder Mai erwartet. Die Lufthansa wollte sich dazu nicht äußern.

Nach der Vereinbarung der Lufthansa mit der Regierung in Rom hat die Airline-Gruppe das nächste Mal im Sommer nächsten Jahres die Option, auf 90 Prozent aufzustocken. Den Zeitplan dafür machte die Lufthansa unter anderem davon abhängig, wie schnell die Alitalia-Nachfolgerin ihre Profitabilität verbessern kann. Bisher hält die Lufthansa an ITA 41 Prozent. Die Airline wird seit Anfang des Jahres in das Lufthansa-Netzwerk integriert. Im zweiten Quartal trug sie erstmals positiv zum Konzernergebnis bei.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Reisen & Freizeit
Streik in Zypern stört am Donnerstag Flugverkehr
Bei der Sitzung in Frankfurt wird keine weitere Zinssenkung erwartet
Wirtschaft
EZB berät über Zinsen in der Eurozone
Reisen & Freizeit
Scharfe Kritik an Gastro-Steuersenkung in Deutschland
Bei der Airline streikt das Bodenpersonal
Reisen & Freizeit
Tausende KLM-Passagiere von Streik betroffen
++ ARCHIVBILD ++ Hier auf dem Bild ist ausnahmsweise alles Gold was glänzt
Wirtschaft
Gold-Rekordrallye hält an
BYD-Vizechefin Stella Li bei der IAA in München am Montag
Wirtschaft
Deutsche Autobauer versuchen auf IAA-Messe zu liefern
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER