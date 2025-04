Karfreitag ist ein großer Bußtag an der Tankstelle

Die Osterfeiertage haben nicht nur für Christen ihre eigene Dynamik, auch an den Tankstellen herrschen nicht alltägliche Verhältnisse. Wie der ÖAMTC berichtet zeigt eine Spritpreis-Auswertung der vergangenen fünf Jahre, dass die Spritpreise am Karfreitag am höchsten ausfallen, während am Ostersonntag und -montag meist deutlich günstiger getankt werden kann. Preisunterschiede von 3,5 bis 5,5 Cent pro Liter waren hier zu beobachten.

von APA