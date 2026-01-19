ABO

Italien meldete 2025 Rekordzahl ausländischer Gäste

Strand, Meer, Berge und Kultur lockten Gäste 2025 nach Italien
Italien hat 2025 einen neuen Rekord bei den Übernachtungen ausländischer Gäste erreicht. Nach einem Bericht des Tourismusverbands "Assoturismo Confesercenti" verbrachten internationale Besucherinnen und Besucher insgesamt 271 Millionen Nächte in Italien - das sind 6,7 Prozent mehr als im Jahr davor. Die Ausgaben der Touristen aus dem Ausland betrugen 57,1 Mrd. Euro.

Im Süden und auf den Inseln wurde ein Anstieg von 8,7 Prozent gemeldet, was etwa 3,3 Millionen Übernachtungen mehr als 2024 entspricht. Im Nordosten stiegen die Übernachtungen ausländischer Gäste um 6,7 Prozent (plus 7 Millionen), im Nordwesten um 6,5 Prozent (plus 3 Millionen). Im Zentrum des Landes wurde ein Wachstum von 5,7 Prozent verzeichnet (plus 3,7 Millionen Übernachtungen).

In den Kunst- und Kulturstädten stiegen die Übernachtungen ausländischer Gäste um 6,4 Prozent auf 84,5 Millionen, an den Seen um 6,7 Prozent auf 34,5 Millionen. Die Bergregionen verzeichnen ein Plus von 8,5 Prozent (31,1 Millionen), die Küstenregionen plus 6,4 Prozent (72,7 Millionen).

"Italien bleibt ein begehrtes Reiseziel auf dem internationalen Markt", kommentierte Vittorio Messina, Präsident von Assoturismo Confesercenti. Dank des kulturellen, landschaftlichen und kulinarischen Angebots ziehe das Land wachsende Besucherzahlen an und generiere bedeutende wirtschaftliche Werte. Um diesen Trend auch 2026 fortzusetzen, seien Investitionen in Infrastruktur, Qualitätssteigerungen bei touristischen Dienstleistungen und Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation erforderlich.

