News Logo
ABO

Insider: Airbus vor Großauftrag von Boeing-Stammkunden

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Airbus vor Geschäft mit Flydubai
©SEBASTIEN SALOM-GOMIS, AFP, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Airbus hat laut Insidern Aussicht auf einen Großauftrag des Billigfliegers und Boeing-Stammkunden Flydubai. Der europäische Flugzeugbauer stehe vor dem Abschluss eines Auftrags über rund 100 Maschinen des Typs A321neo, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag am Rande der Dubai Airshow. Mit Boeing verhandle Flydubai über eine Bestellung von mehreren Dutzend Exemplare des konkurrierenden Modells 737-MAX-Jets.

von

Bisher hatte die schnell wachsende Fluggesellschaft bei Schmalrumpfflugzeugen ausschließlich auf Boeing gesetzt. Flydubai hat bereits 175 Maschinen des Typs 737 MAX in Betrieb beziehungsweise in Bestellung sowie 30 Großraumflugzeuge vom Typ Boeing 787. Die Fluggesellschaft hatte angekündigt, auf der vom 17. bis 21. November laufenden Messe in Dubai ihre bisher größte Flugzeugbestellung aufzugeben. Airbus und Boeing lehnten eine Stellungnahme ab. Flydubai war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
American-Airlines-Jet in Los Angeles dieser Tage
Reisen & Freizeit
Normalbetrieb in US-Luftfahrt startet wieder
Der private Konsum hat in Israel stark zugelegt
Wirtschaft
Israels Wirtschaft überraschend stark gewachsen
++ ARCHIVBILD ++ Beim Klimaschutz in der Luftfahrt gibt es noch Luft nach oben
Reisen & Freizeit
Spanien und Frankreich für Abgabe auf Luxus-Flugreisen
Preise für Lebensmittel stiegen in den USA zuletzt stark an
Wirtschaft
Trump senkt Zölle auf mehrere Lebensmittel
Google im Visier der EU-Wettbewerbshüter
Wirtschaft
Google macht Zusagen an die EU-Kommission
Reisen & Freizeit
Italien bestraft Wizz Air wegen Abo-Kampagne
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER