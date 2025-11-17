Insider: Airbus vor Großauftrag von Boeing-Stammkunden

Bisher hatte die schnell wachsende Fluggesellschaft bei Schmalrumpfflugzeugen ausschließlich auf Boeing gesetzt. Flydubai hat bereits 175 Maschinen des Typs 737 MAX in Betrieb beziehungsweise in Bestellung sowie 30 Großraumflugzeuge vom Typ Boeing 787. Die Fluggesellschaft hatte angekündigt, auf der vom 17. bis 21. November laufenden Messe in Dubai ihre bisher größte Flugzeugbestellung aufzugeben. Airbus und Boeing lehnten eine Stellungnahme ab. Flydubai war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.