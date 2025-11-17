News Logo
Normalbetrieb in US-Luftfahrt startet wieder

American-Airlines-Jet in Los Angeles dieser Tage
Nach dem Ende der Haushaltssperre normalisiert sich der Flugverkehr in den USA wieder. Die wegen des "Shutdowns" angeordneten Beschränkungen werden am Montag aufgehoben, wie die US-Luftfahrtbehörde FAA mitteilte. Somit könne der "normale Betrieb im gesamten nationalen Luftraum" wieder aufgenommen werden.

Wegen des Ausfalls von Fluglotsen infolge der Haushaltssperre war die Zahl der Inlandsflüge an den größten US-Flughäfen ab dem 7. November um zehn Prozent verringert worden. Der bisher längste Shutdown in der Geschichte der USA führte zum Ausfall von tausenden Flügen.

Fluglotsen gehören in den USA zu den unverzichtbaren Berufsgruppen, die seit Beginn der Haushaltssperre am 1. Oktober eigentlich ohne Bezahlung hätten arbeiten müssen. Die Behörden verzeichneten jedoch viele Krankmeldungen. US-Präsident Donald Trump forderte die Fluglotsen in der vergangenen Woche auf, auch ohne Bezahlung zur Arbeit zu kommen. Am vergangenen Mittwoch unterzeichnete Trump dann einen Übergangshaushalt zur Beendigung der Haushaltssperre.

