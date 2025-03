Der vom österreichisch-französischen Pharmaunternehmen Valneva in Wien entwickelte erste Impfstoff gegen Chikungunya ist ab sofort in Österreich erhältlich. Damit können sich Reisende vor einer Infektion in Ländern, in denen das Virus endemisch ist, schützen, teilte der Hersteller am Donnerstag in einer Aussendung mit. Es wird erwartet, dass die Belastung aufgrund des Klimawandels weiter zunimmt. Die Stechmücken, die das Virus übertragen, verbreiten sich in immer mehr Länder.

von APA