Hotel Schani Naschmarkt feiert Grand Opening mit 600 Gästen in Wien

Toni Faber segnet neues Boutique-Hotel

Der offizielle Auftakt fand in der neuen Vieami Rooftop Bar im neunten Stock statt. Durch den Abend führte Schauspieler Faris Rahoma, der gemeinsam mit Benedikt Komarek und COO Fanny Holzer-Luschnig die Gäste begrüßte. Dompfarrer Toni Faber nahm die feierliche Segnung des neuen Hotels vor.

Auch Alexander Komarek, Co-Founder der Schani Hotels, Geschäftsführer Markus Marth, Anita Komarek, Head of Brand & PR, Juliette Komarek, Head of Corporate Sustainability, und Hotelmanagerin Kristina Schlüter zählten zur Gastgeberrunde.

Neun Stockwerke voller Kunst, Musik und Überraschungen

Im Mittelpunkt der Eröffnungsnacht stand das Hotel selbst. Mehrere Zimmer wurden zu temporären Erlebnisräumen umgestaltet. Das Tattoo-Studio Dots and Daggers bot bleibende Erinnerungen an den Abend, während Künstler Ken Krüger alias Ken Ichi eine Karaoke-Station betreute. Künstlerin Coco Wasabi, die auch die Hotelfassade gestaltet hat, inszenierte gemeinsam mit Max Ille ein Art-Déco-Fotostudio.

Weitere Programmpunkte waren Absinthverkostungen, Kaviar von Horn’s Spezereienkontor und ein eigens eingerichtetes Gurkenstandl im Erdgeschoss. Das Konzept griff sowohl die Wiener Bohème um 1900 als auch die unmittelbare Nachbarschaft zum Naschmarkt auf.

Musikalisch reichte das Programm von Ragtime und Lounge-Jazz mit Pianist Barnabas Juhasz über ein Konzert der Wiener Indie-Band Treasure Boxx bis zu DJ-Sets von Resident DJ Uschi, DJ Mosaken und dem Produzentenduo Schwarzgold. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten Flamingo-Walking-Acts von Cirque Rouge.

Wiener Jugendstil trifft auf Miami Art Déco

Das gestalterische Konzept des Hotel Schani Naschmarkt orientiert sich am Wiener Jugendstil und dessen prägenden Persönlichkeiten Otto Wagner, Josef Hoffmann und Joseph Maria Olbrich. Auch die historische Bedeutung des sechsten Wiener Gemeindebezirks als Zentrum der Textil- und Metallverarbeitung sowie die Modewelt von Emilie Flöge flossen in die Gestaltung ein.

Einen Kontrast dazu bildet die Vieami Rooftop Bar im neunten Stock. Mit tropischen Elementen, Pastelltönen und geometrischen Formen greift sie den Miami Art Déco auf. Die Terrasse bietet einen Blick über die Dächer Wiens. Zwei vom Künstler und Musikproduzenten Klaus Bidermann gestaltete Flamingos namens Emilie und Gustav erinnern an Emilie Flöge und Gustav Klimt.

Die neue Rooftop Bar steht auch externen Gästen offen. Das gastronomische Konzept verbindet südamerikanische und asiatische Einflüsse mit Social Dining, Signature Cocktails und regelmäßigen Musikveranstaltungen.

90 Zimmer, künstliche Intelligenz und nachhaltige Gebäudetechnik

Mit dem Hotel Schani Naschmarkt eröffnet die familiengeführte Hotelgruppe nach dem Hotel Schani City bereits ihren zweiten neuen Standort im Jahr 2026. Das Haus umfasst 90 Zimmer auf neun Stockwerken. Für die Architektur zeichnet Gabriel Kacerovsky vom Wiener Architekturbüro Archisphere verantwortlich.

Zu den technologischen Neuerungen gehört der gemeinsam mit dem Fraunhofer IAO entwickelte KI-Avatar „Schani“. Der digitale Gastgeber unterstützt beim Check-in, beantwortet Fragen zum Hotel und zur Stadt und informiert über zusätzliche Dienstleistungen.

Auch Nachhaltigkeit spielt im Betrieb eine zentrale Rolle. Das EU-GreenBuilding-zertifizierte Gebäude setzt unter anderem auf Photovoltaik, Fernwärme, Ökostrom, intelligente Gebäudesteuerung und ressourcenschonende Materialien.

Mit der Eröffnung des Hotel Schani Naschmarkt baut die Wiener Hotelgruppe ihre Präsenz in der Bundeshauptstadt weiter aus. Gleichzeitig setzt sie auf ein Konzept, das Hotellerie, Gastronomie, Kunst und digitale Dienstleistungen miteinander verbindet.