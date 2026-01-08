"Heiliges Jahr" lässt Kassen der Stadt Rom klingeln

Die Zahlen beruhen laut einem Bericht von "Il Messaggero" auf einer vorläufigen Berechnung, da noch nicht alle Einnahmen vom Jahresende erfasst sind. Falls sie sich bestätigen, bedeuten sie für Italiens Hauptstadt einen Zuwachs von 3,8 Prozent gegenüber 2024.

Die kommunale Übernachtungssteuer beträgt in Rom je nach Hotelklasse zwischen vier und zehn Euro pro Übernachtung. Die Einnahmen sind nach der Corona-Pandemie jährlich kräftig gestiegen: von 132 Millionen Euro für 2022 auf 181 Millionen im Jahr danach, und dann auf 292 Millionen im Jahr 2024.