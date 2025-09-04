Haus für Natur: „Tiere der Nacht“

Mit gespitzten Ohren, tastenden Händen und guten Augen tauchen die Besucher:innen in die faszinierende Welt der Fledermäuse, Eulen, Frösche, Grillen und Igel ein. Denn mehr als die Hälfte aller Tierarten sind dämmerungs- oder nachtaktiv. Warum nutzen Tiere den Schutz der Nacht? Was macht die lichtarme Zeit so attraktiv? Wie haben sich diese Tiere und übrigens auch manche Pflanzen an die Dunkelheit angepasst? Und: Was können Menschen zum Schutz nachtaktiver Tiere beitragen?

Mit zahlreichen interaktiven Stationen, die den Hör- und Tastsinn miteinbeziehen und dem vermehrten Einsatz von Piktogrammen ist die Ausstellung besonders für Kinder und Familien ansprechend. Ein Schwerpunkt der Ausstellung liegt auf Fledermäusen: In einem Raum, der wie ein Dachboden gestaltet ist, können die Besucher:innen, die verschiedenen heimischen Fledermausarten kennen lernen. Es gibt auch ein Fledermaus-Suchspiel und ein weiteres Highlight ist die „TA-TA-TA-Station“, bei der die Orientierung mittels Echo-Ortung nachempfunden wird.