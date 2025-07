St. Pölten: Ausstellung „KZ überlebt“ im Museum Niederösterreich bis September verlängert

Parallel dazu beteiligt sich das Museum Niederösterreich erneut an der ICOM-Initiative „17 Museen x 17 SDGs – Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN“. In Kooperation mit 16 weiteren Museen wird auf die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen aufmerksam gemacht. Im Zentrum steht in diesem Jahr das Ziel Nummer 16: „Frieden und Gerechtigkeit“.

Dabei geht es um die Förderung friedlicher, gerechter und inklusiver Gesellschaften – insbesondere um den Schutz vor Gewalt, den Zugang zur Justiz und starke rechtsstaatliche Institutionen.