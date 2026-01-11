News Logo
ABO

Graz wirbt auf venezianisch um Touristen aus Norditalien

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Mit einer groß angelegten Marketingkampagne wirbt die Stadt Graz in Norditalien um Gäste - mitten in den Hotspots Jesolo, Venedig, Triest und Udine. Die Werbespots enthalten Slogans in venezianischer und friulanischer Sprache, sowie auf Triestinisch, was das Interesse lokaler Medien weckt. Die venezianische Tageszeitung "La Nuova Venezia" und das Triester Blatt "Il Piccolo" berichten ausführlich über den Medienauftritt, der vor allem Touristen aus dem Veneto ansprechen soll.

von

Anlass ist die neue Eröffnung der neuen Bahnverbindung über die Koralm, die Graz schneller mit Italien verbindet. Wie das Tourismusbüro "Visit Graz" mitteilte, wird die Medienkampagne in mehreren Regionen ausgespielt, die durch die neue Bahnstrecke gut erreichbar sind.

Venedig spielt bei der Kampagne eine zentrale Rolle. Die Lagunenstadt gilt laut "Visit Graz" als touristische "Vitrine" mit internationaler Strahlkraft. Ziel sei es, diese Aufmerksamkeit zu nutzen, um Reisende für einen Abstecher nach Graz zu gewinnen. Graz ist von Venedig aus in etwas mehr als fünf Stunden mit dem Zug erreichbar.

In einzelnen Werbebotschaften wird Graz dabei auch bewusst als Gegenpol zu Venedig dargestellt, wie das Blatt "La Nuova Venezia" hervorhebt. In einem Spot heißt es sinngemäß, Venedig sei einzigartig, Graz hingegen weniger überlaufen, authentischer und ruhiger. Die Kampagne läuft noch bis Ende März 2026 und zielt insbesondere auf Kurzurlaube und Wochenendreisen ab.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Elon Musk darf sich freuen
Wirtschaft
Grünes Licht für weitere 7.500 Starlink-Satelliten
Bauern protestierten in mehreren europäischen Städten
Wirtschaft
EU-Staaten stimmen für Mercosur-Deal - Österreich geteilt
Trump will das Öl aus Venezuela
Wirtschaft
Venezuela - Trump empfängt Chefs von US-Ölfirmen
Bauern protestierten in Paris gegen das Handelsabkommen
Wirtschaft
Mercosur-Abkommen in der Zielgeraden
Trump war das chronisch hohe Handelsdefizit ein Dorn im Auge
Wirtschaft
US-Handelsdefizit sackt auf tiefsten Stand seit 2009
Papst Leo rund um Ostern 2025 - dem Heiligen Jahr - in Rom
Reisen & Freizeit
"Heiliges Jahr" lässt Kassen der Stadt Rom klingeln
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER