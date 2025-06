Gastro: Gäste beklagen weniger Qualität und Service

Mit der Gastronomie in Österreich, Deutschland und der Schweiz geht es abwärts, lässt eine am Mittwoch präsentierte Umfrage (Sample 3.082 Personen) vermuten. 35 Prozent der Befragten in Österreich nahmen in den vergangenen zwei Jahren eine Verschlechterung des Services wahr - in Deutschland und der Schweiz waren es 27 Prozent. Am meisten ärgerte das Preis-Leistungs-Verhältnis (33 Prozent), gefolgt von der Qualität von Speisen und Getränken (27 Prozent).

von APA