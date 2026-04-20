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Flughafen Innsbruck im Winter mit Passagier-Plus

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Im Winter flogen mehr Reisende nach Tirol als im Vorjahr
©APA, ROBERT JAEGER
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Der Flughafen Innsbruck hat die abgelaufene Wintersaison 2025/2026 mit einem Plus bei den Passagierzahlen beendet. Zwischen Dezember 2025 und Ostern 2026 wurden 684.068 Reisende abgefertigt. Allein im ersten Quartal 2026 wurden um 3,4 Prozent mehr Passagiere verzeichnet, hieß es am Montag in einer Aussendung. Für die anstehende Sommersaison zeigte man sich trotz der "herausfordernden geopolitischen Situation" optimistisch.

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"Die positive Entwicklung der Wintermonate, als wichtigste Betriebsphase des Jahres am Flughafen, liefert einen wesentlichen Impuls für das Gesamtjahr 2026 und schafft eine solide Basis für die kommenden Monate", sagte Geschäftsführer Marco Pernetta. Der wichtigste Herkunftsmarkt im Winter war jedenfalls das Vereinigte Königreich: Mehr als 60 Prozent der Fluggäste reisten von dort an.

Großbritannien bleibt auch im Sommer wesentlich. Der ganzjährige Linienverkehr nach London wird mit fünf wöchentlichen Verbindungen ausgebaut. Auch Amsterdam gewinnt an Bedeutung und wird vier Mal pro Woche angeflogen. Damit soll die Anbindung an das internationale Drehkreuz Schiphol sowie an das Streckennetz von KLM und Delta Air Lines gestärkt werden.

Dem Sommer blickte man jedenfalls beruhigt entgegen, zumal man von Innsbruck aus zahlreiche Mittelmeer-Destinationen anfliegen kann. Am Sommerflugplan stehen Griechenland, Italien, Spanien und die Türkei. Nach einigen Jahren Pause wird die griechische Insel Korfu wieder direkt angeflogen.

Der Flughafen Innsbruck ist der drittgrößte Verkehrsflughafen und der zweitgrößte Bundesländerflughafen in Österreich. Im Jahr 2025 waren 882.876 Passagiere befördert worden. Der Flughafen ist im Besitz der Innsbrucker Kommunalbetriebe (51 Prozent) sowie des Landes Tirol und der Stadt Innsbruck (jeweils 24,5 Prozent).

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