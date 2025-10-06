Fernbusanbieter Itabus startet ab 16. Oktober in Österreich

Dank einer Kooperation mit dem italienischen Hochgeschwindigkeitszug Italo sind auch intermodale Reisen möglich: zum Beispiel mit dem Zug bis Venedig Mestre, dann weiter mit dem Itabus nach Österreich - oder umgekehrt. Für diese Kombination gibt es ein Ticket, das für beide Verkehrsmittel gültig ist, teilte Itabus in einer Presseaussendung am Montag mit.

"Wir setzen unsere internationale Expansion fort, um unseren Fahrgästen ein noch dichteres Netzwerk zu bieten. Nach der Konsolidierung in Italien investieren wir jetzt stark im Ausland - und das ist erst der Anfang. Weitere europäische Ziele sind bereits in Planung", berichtete Francesco Fiore, Geschäftsführer von Itabus.

Die Busgesellschaft betreibt aktuell 100 Busse und bedient 112 Städte in Italien. Itabus punktet vor allem mit der Vernetzung von Städten, zwischen denen es keine effiziente, direkte Bahnverbindung gibt und mit günstigen Preisen.