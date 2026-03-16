Falkensteiner und Arsenal bringt Fußballcamp an die Adria

Der Arsenal Football Club verlegt einen Teil seiner Nachwuchsphilosophie im Sommer 2026 an die kroatische Küste. Im Falkensteiner Resort Punta Skala bei Zadar findet zwischen 22. Juni und 4. September das offizielle Arsenal Football Camp statt. In insgesamt elf Camp-Wochen trainieren Kinder und Jugendliche dort nach dem Arsenal Football Development Programm.

Im Zentrum stehen technische Übungen, Spielverständnis und Koordination. Geleitet werden die Einheiten von zertifizierten Coaches, trainiert wird nach den methodischen Grundsätzen, die sich an der Nachwuchsarbeit des Premier-League-Klubs orientieren. Das Camp richtet sich an unterschiedliche Leistungsniveaus und soll sportliche Förderung mit Urlaub für die ganze Familie verbinden.

Ein zentraler Bestandteil des Programms ist das Modell der „Strong Young Gunners“. Dahinter stehen vier Entwicklungsfelder, die Arsenal in der Ausbildung junger Spielerinnen und Spieler betont: Teamfähigkeit, Bewegungsintelligenz, Lernbereitschaft und mentale Stärke. Neben dem Training erhalten alle Teilnehmenden ein offizielles Arsenal-Kit. Dazu kommen Auszeichnungen wie „Player of the Day“ oder „Player of the Week“ sowie ein Teilnahmezertifikat.

Für Falkensteiner ist das Camp ein weiterer Baustein in der sportlichen Positionierung des Resorts. Punta Skala verfügt über ein breites Freizeit- und Sportangebot mit Tennis, Schwimmen, Fitness, Wassersport und verschiedenen Indoor- und Outdoor-Aktivitäten. Das Resort setzt damit verstärkt auf Familien, die Urlaub und sportliche Programme kombinieren wollen.

Auch Arsenal Football Development sieht den Standort als strategisch interessant. Das Programm in Kroatien soll 2026 ausgebaut werden. Laut den Organisatoren sollen Kinder aus verschiedenen Ländern angesprochen werden, die nicht nur Fußballtraining auf hohem Niveau suchen, sondern auch ein internationales Camp-Erlebnis.

Buchbar ist das Arsenal Football Camp ab einem Mindestaufenthalt von fünf Nächten. Im Paket enthalten sind die Trainingseinheiten, Shirt, Shorts und Socken, ein Jahresabo für die Arsenal E-Academy sowie Medaille und Zertifikat. Angeboten wird das Camp vorbehaltlich Verfügbarkeit.

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