Erfolgreich gegen Befristung von Hotelgutschein geklagt

Die Gültigkeit von Hotelgutscheinen kann nicht so einfach befristet werden, Gutscheine sind in der Regel 30 Jahre lang gültig. Dies bestätigte das Landesgericht Linz in einem aktuellen Urteil, das die Arbeiterkammer (AK) OÖ angestrengt hat. Gleichzeitig warnt die AK vor günstigen Hotelgutscheinen, die über Internetplattformen angeboten werden. Sie seien oft nur kurz gültig und die Hotels könnten selten zum Wunschtermin gebucht werden, teilte die AK am Freitag mit.

von APA