Die Sagrada Familia könnte in zehn Jahren fertig sein

"Wir können nicht sagen, ob es zehn, elf oder zwölf Jahre sein werden, aber unter normalen Umständen könnten wir in zehn Jahren fertig sein", so Camps.

Zum 100. Todestag hofft man in Barcelona nun immerhin, den Christus gewidmeten Hauptturm fertigzustellen. Der Turm hat bereits 155 Meter Höhe erreicht und soll sich letztlich 172,5 Meter in den Himmel schrauben. Die Pläne für eine große Treppe vor dem Haupttor, die mutmaßlich den Abriss eines Wohngebäudes notwendig machen dürfte, sind indes noch nicht von den Behörden genehmigt.