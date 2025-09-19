Die Sagrada Familia könnte in zehn Jahren fertig sein

Die markante Sagrada Familia von Antoni Gaudí in Barcelona nähert sich der Fertigstellung. Das zuständige Team hofft, die letzten Detailarbeiten an der Basilika in etwa zehn Jahren abschließen zu können - über 100 Jahre nach dem Tod des Architekten. Durch den Einbruch der Besucherzahlen im Zuge der Coronapandemie habe sich das Projekt über das einst gesetzte Ziel 2026 hinaus verzögert, so der Projektverantwortliche Esteve Camps am Donnerstag.
"Wir können nicht sagen, ob es zehn, elf oder zwölf Jahre sein werden, aber unter normalen Umständen könnten wir in zehn Jahren fertig sein", so Camps.
Zum 100. Todestag hofft man in Barcelona nun immerhin, den Christus gewidmeten Hauptturm fertigzustellen. Der Turm hat bereits 155 Meter Höhe erreicht und soll sich letztlich 172,5 Meter in den Himmel schrauben. Die Pläne für eine große Treppe vor dem Haupttor, die mutmaßlich den Abriss eines Wohngebäudes notwendig machen dürfte, sind indes noch nicht von den Behörden genehmigt.
