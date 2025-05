Deutschland-Tourismus im ersten Quartal schwächer

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland sank diesmal um 4,8 Prozent auf 70,2 Millionen. Bei den ausländischen Gästen gab es einen Rückgang von 2,6 Prozent auf 14,6 Millionen.

Besonders starker Rückgang im März

Besonders stark fiel das Minus im März aus: Hier verbuchten die Hotels in Deutschland 32,7 Mio. Übernachtungen, das waren um 7,7 Prozent weniger als im März 2024. "Ein Grund für diesen Rückgang dürften die späteren Osterfeiertage und Osterferien in diesem Jahr sein, die 2024 überwiegend im März und 2025 fast komplett im April lagen", erklärten die Statistiker.

Lediglich die sonstigen tourismusrelevanten Unterkünfte, also Vorsorge- und Rehaeinrichtungen und Schulungsheime, meldeten im März ein leichtes Plus von 2,4 Prozent. "Diese Betriebsart ist weniger abhängig von Ferien oder Feiertagen", erklärten die Statistiker. In allen anderen Bereichen gab es teils deutliche Rückgänge.

Am stärksten fiel der Einbruch bei den Campingplätzen aus: Hier sank die Zahl der Übernachtungen um 41,8 Prozent auf 0,9 Millionen. Bei Ferienwohnungen und -häusern gab es im März einen Rückgang von 18,1 Prozent auf 5,4 Millionen. "Diese beiden Betriebsarten sind vor allem für Familienurlaube beliebt, weshalb die späten Osterferien stärker ins Gewicht fallen", so die Statistiker. Bei den Hotels, Gasthöfen und Pensionen nahmen die Übernachtungen um 4,7 Prozent auf 21,5 Mio. ab.