Deutschland-Tourismus auf Rekordkurs

Im Gesamtjahr 2024 hatte die Branche in Deutschland mit 496,1 Millionen mehr Gästeübernachtungen gezählt als je zuvor. Der Rekord aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 war knapp übertroffen worden.

In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres ging es bei Gästen aus dem Inland um 0,6 Prozent auf 388,4 Millionen Übernachtungen aufwärts, wie die Wiesbadener Statistiker errechnet haben. Dagegen verzeichneten die Betriebe bei Reisenden aus dem Ausland einen Rückgang um 2,2 Prozent auf 77,2 Millionen Übernachtungen. Im November sind die Werte für beide Gruppen im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen.