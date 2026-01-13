ABO

Deutschland-Tourismus auf Rekordkurs

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Wieder mehr Touristen in Deutschland
©MICHAELA STACHE, AFP, APA
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Der Deutschland-Tourismus bleibt dank eines leichten Anstiegs der Besucherzahlen im November für 2025 auf seinem Rekordkurs. Hotels und andere Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten verbuchten von Jänner bis einschließlich November 2025 465,5 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren das 0,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, der mit 465,1 Millionen Übernachtungen einen Höchstwert brachte.

von

Im Gesamtjahr 2024 hatte die Branche in Deutschland mit 496,1 Millionen mehr Gästeübernachtungen gezählt als je zuvor. Der Rekord aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 war knapp übertroffen worden.

In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres ging es bei Gästen aus dem Inland um 0,6 Prozent auf 388,4 Millionen Übernachtungen aufwärts, wie die Wiesbadener Statistiker errechnet haben. Dagegen verzeichneten die Betriebe bei Reisenden aus dem Ausland einen Rückgang um 2,2 Prozent auf 77,2 Millionen Übernachtungen. Im November sind die Werte für beide Gruppen im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Jerome Powell wird ständig von Trump kritisiert
Wirtschaft
Trump-Regierung droht Fed-Chef Powell mit Klage
Reisen & Freizeit
Graz wirbt auf venezianisch um Touristen aus Norditalien
++ ARCHIVBILD ++ Elon Musk darf sich freuen
Wirtschaft
Grünes Licht für weitere 7.500 Starlink-Satelliten
Bauern protestierten in mehreren europäischen Städten
Wirtschaft
EU-Staaten stimmen für Mercosur-Deal - Österreich geteilt
Trump will das Öl aus Venezuela
Wirtschaft
Venezuela - Trump empfängt Chefs von US-Ölfirmen
Bauern protestierten in Paris gegen das Handelsabkommen
Wirtschaft
Mercosur-Abkommen in der Zielgeraden
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER