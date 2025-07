Deutsche Luftfahrt im Europavergleich schwach

Die Luftfahrt in Deutschland schafft wegen hoher Standortkosten auch in der zweiten Halbjahr 2025 nicht den Anschluss an die allgemeine Entwicklung in Europa. Das Sitzplatzangebot der Airlines für Juli bis Dezember liegt mit 138,6 Millionen zwar 6 Prozent über dem Vorjahresniveau, aber nur bei 93 Prozent des Vergleichszeitraums im Vor-Corona-Jahr 2019, so der Branchenverband BDL am Mittwoch. Im restlichen Europa sei das Luftverkehrsangebot inzwischen größer als jemals zuvor.

von APA