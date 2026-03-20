ABO

Auf früheren Flug umgebucht: Zahlt Airline Hotel?

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
++ ARCHIVBILD ++ Der Flug geht einen Tag früher als geplant - was dann?
©APA, dpa, gms, Jan Woitas
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Ein Flug wird abgesagt, die Airline bucht den Reisenden auf dessen Wunsch auf einen anderen Flug um, mit dem er einen Tag früher als geplant ankommt: Muss die Airline die Übernachtung am Zielort zahlen? Nein, entschied das Landgericht Landshut in Deutschland in so einem Fall. Die Hotelkosten sind dann keine Betreuungsleistungen im Sinne der EU-Fluggastrechte-Verordnung, die von der Anrechnung auf Entschädigungen ausgeschlossen sind. (Az.: 15 S 437/25e)

von

Hintergrund: Bei kurzfristigen Flugabsagen müssen Airlines in vielen Fällen Ausgleichszahlungen in Höhe von 250 bis 600 Euro an den Passagier leisten. Zudem gibt es Betreuungsleistungen, auf die Passagiere unabhängig davon Anspruch haben, etwa die Übernahme von Hotelkosten in gewissen Fällen. Unter Umständen können diese Leistungen aber doch auf gezahlte Entschädigungen angerechnet werden.

So war es in dem verhandelten Fall, in dem für zwei Passagiere eine Ausgleichszahlung in Höhe von insgesamt 1.200 Euro geflossen war, da zwei Flüge von München nach Dubai kurzfristig abgesagt worden waren. Außerdem forderten sie für die zusätzliche Nacht in Dubai Hotelkosten von rund 750 Euro von der Fluggesellschaft ein. Doch die lehnte die Zahlung ab und bekam vom Landgericht recht.

Die EU-Regeln sehen die Übernahme von Hotelkosten allgemein nur dann vor, wenn ein angebotener Ersatzflug erst einen Tag später als geplant startet und man dadurch quasi am Abflugort startet. Dass die Airline das Hotel zahlt, wenn man einen Tag früher ankommt, steht nicht in der Verordnung. Über den Fall berichtet die Fachzeitschrift "ReiseRecht aktuell".

SCHKEUDITZ - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 8.9.2025) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Jan Woitas/Jan Woitas

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Neben der Küche spielt Bockshornklee auch in der Medizin eine Rolle
Gesundheit
Mit dem Röst-Trick: So wird Bockshornklee karamelliger
Tablette statt Injektion soll Behandlung einfacher machen (Themenbild)
Technik
Tägliche Tablette gegen Psoriasis
Heute sind die Verteidiger am Wort
Schlagzeilen
Verteidiger im Prozess gegen Høiby fordert Freispruch
++ ARCHIVBILD ++ Erstmals erhält ein Deutscher die Auszeichnung
Technik
"Nobelpreis der Mathematik": Abelpreis geht an Gerd Faltings
Fitnessstudio aber laut Forschenden kein Muss
Gesundheit
Jedes Krafttraining ist besser als gar keins
Eintagsfliegen sind äußerst gelenkig
Technik
Studie: Eintagsfliegen akrobatisch auf Wolke sieben beim Sex
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER