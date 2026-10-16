Aktivurlaub an der kroatischen Adria

Sportlich aktiv und entspannt zugleich: Das Falkensteiner Resort Punta Skala bei Zadar bietet im Herbst Fußballtraining für Kinder und Jugendliche sowie abwechslungsreiche Sport- und Wellnessangebote für Erwachsene.
Sportangebote für die ganze Familie im Falkensteiner Resort Punta Skala
Das Falkensteiner Resort Punta Skala bei Zadar setzt im Herbst auf ein Sportprogramm: Kinder und Jugendliche trainieren im offiziellen Arsenal Football Camp nach der Methode des Londoner Klubs. Erwachsene finden mit dem Active-Escape-Paket die Balance zwischen Training und Erholung.
Trainieren wie die Young Gunners
Wer wissen will, wie beim FC Arsenal trainiert wird, muss nicht nach Nordlondon. Von 26. bis 30. Oktober 2026 findet im Falkensteiner Resort Punta Skala das offizielle Arsenal Football Camp statt. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren. Sie trainieren täglich am Vormittag und am Nachmittag. Die Einheiten leiten zertifizierte Trainer_innen von Arsenal Football Development. Sie vermitteln die Werte und Methoden des Klubs.
Grundlage ist das Strong-Young-Gunner-Modell. Es kommt auch in der Arsenal Academy unter Per Mertesacker zum Einsatz. Das Modell konzentriert sich auf vier Bereiche: effektives Teamplay, effiziente Bewegungen, lebenslanges Lernen und eine Siegermentalität. Technik und Spielverständnis werden altersgerecht vermittelt.
Neben dem sportlichen Fortschritt zählen Selbstvertrauen, Teamgeist und neue Freundschaften. Das Camp steht allen Spieler_innen offen, unabhängig vom Leistungsniveau. Jedes Kind erhält ein offizielles Arsenal Football Development Kit. Am Ende gibt es ein Teilnahmezertifikat und ein Zeugnis auf Basis der vier Säulen der Akademie. Bei schlechtem Wetter wird das Training mit kreativen Indoor-Einheiten fortgesetzt.
Gebucht werden kann das Camp in Kombination mit einem Aufenthalt im Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, im Falkensteiner Family Hotel Diadora oder in den Falkensteiner Residences Senia.
Active Escape: eine Kombination aus Sport und Erholung
Auch Erwachsene kommen im Falkensteiner Resort Punta Skala auf ihre Kosten. Mit dem Active-Escape-Paket bestimmen sie selbst, wie aktiv ihr Urlaub wird.
Zur Begrüßung gibt es einen Welcome Energy Kick mit Proteinshake und Energieriegel. Trainiert wird entweder eigenständig im Fortis Club, einem 800 m² großen Fitnesscenter, oder in kostenfreien Gruppenkursen. Wer lieber im Freien aktiv ist, hat im Outdoor-Sportzentrum die Wahl zwischen sieben Tennis-, zwei Padel- und zwei Beachvolleyballplätzen, einer Minigolf-Anlage sowie drei Multifunktionsfeldern. Im Paket enthalten sind täglich zwei Stunden Platzzeit für Tennis, Padel, Minigolf oder Volleyball.
Auch der Sportgeräteverleih ist inklusive. Zum Ausklang lädt der 6.000 m² große Acquapura SPA ein.
Das Active-Escape-Angebot ist ab zwei Nächten und bis 28. November 2026 buchbar. Weitere Informationen zum Arsenal Camp: https://www.falkensteiner.com/inspirieren-lassen/erleben/arsenal-football-camp
Weitere Informationen zum Active-Escape-Angebot: https://www.falkensteiner.com/angebote/active-escape