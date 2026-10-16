Aktivurlaub an der kroatischen Adria

Wer wissen will, wie beim FC Arsenal trainiert wird, muss nicht nach Nordlondon. Von 26. bis 30. Oktober 2026 findet im Falkensteiner Resort Punta Skala das offizielle Arsenal Football Camp statt. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren. Sie trainieren täglich am Vormittag und am Nachmittag. Die Einheiten leiten zertifizierte Trainer_innen von Arsenal Football Development. Sie vermitteln die Werte und Methoden des Klubs.

Grundlage ist das Strong-Young-Gunner-Modell. Es kommt auch in der Arsenal Academy unter Per Mertesacker zum Einsatz. Das Modell konzentriert sich auf vier Bereiche: effektives Teamplay, effiziente Bewegungen, lebenslanges Lernen und eine Siegermentalität. Technik und Spielverständnis werden altersgerecht vermittelt.

Neben dem sportlichen Fortschritt zählen Selbstvertrauen, Teamgeist und neue Freundschaften. Das Camp steht allen Spieler_innen offen, unabhängig vom Leistungsniveau. Jedes Kind erhält ein offizielles Arsenal Football Development Kit. Am Ende gibt es ein Teilnahmezertifikat und ein Zeugnis auf Basis der vier Säulen der Akademie. Bei schlechtem Wetter wird das Training mit kreativen Indoor-Einheiten fortgesetzt.

Gebucht werden kann das Camp in Kombination mit einem Aufenthalt im Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, im Falkensteiner Family Hotel Diadora oder in den Falkensteiner Residences Senia.