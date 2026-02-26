24-stündiger Streik im italienischen Flugverkehr

ABO

Am Donnerstag sind Beschäftigte der Fluggesellschaften ITA Airways, easyJet und Vueling in ganz Italien zum Ausstand aufgerufen. Der von der Gewerkschaft Cub Trasporti ausgerufene Streik dauert 24 Stunden lang und betrifft Beschäftigte im Luftverkehr, an Flughäfen sowie in angeschlossenen Dienstleistungsbereichen. Der Streik führte zu erheblichen Probleme für die Passagiere.

von

ITA Airways strich nach eigenen Angaben rund 55 Prozent der für Donnerstag geplanten Flüge. Eine Liste der annullierten Flüge wurde auf der Internetseite der Airline veröffentlicht. Der ursprünglich für den 16. Februar geplante Streik im Luftverkehr war nach einer Anordnung von Verkehrsminister Matteo Salvini verschoben worden, da er mit den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina zusammengefallen wäre.

Auch die italienische Bahn ist am Freitag und Samstag (27. und 28. Februar) von Arbeitsniederlegungen betroffen. Der 24-stündige Streik beginnt am Freitag um 21 Uhr. Auch Langstreckenzüge sind vom Arbeitsausstand betroffen, wie die Gewerkschaften mitteilten.

