„Wir liefern die Grundlage für eine eigene informierte Meinung“

News: Vermissen Sie als Infochefin mehr ursprünglich journalistische Arbeit, oder bleibt genug davon?

Es bleibt genug. Ich moderiere und mache Reportagen – heuer etwa von einem Treffen der Rechten in Budapest. Was ich vermisse: Reisen.

News: ORF und ServusTV glänzen mit Sportquoten, Puls24 hatte schon Eishockey: Bleibt Sport ein Thema?

Wird sogar noch wichtiger! Livesport ist eines der Assets im linearen Fernsehen und unterscheidet unseren Superstreamer Joyn von Netflix und Co.

News: Wie eigenständig werden die Puls-Wahlkampf-Diskussionen sein? Sind spezielle Format geplant?

Ja, natürlich, wir haben einiges in Planung und eine große Überraschung in Produktion. Zu sehen im September auf Puls24, Puls4 und ATV!

News: Wie schwierig ist es, abgesehen von der Moderation keine puren Männerrunden mehr zu haben?

Wesentlich leichter als vor 15 Jahren. Aber man muss Frauen oft immer noch überreden, während Männer sich rein-reklamieren.

News: Sie waren bei News, arbeiteten für den ORF. Größte Unterschiede zu ihrem heutigen Umfeld?

Die Flexibilität, die Schnelligkeit und Raum für verrückte Ideen, die man auch umsetzen kann – und eben fallen lässt, wenn sie nicht funktionieren.

News: Trotz massiver Kritik an Facebook und Co. in Ihrem Buch nutzen Sie es wie Insta und X weiter. Warum?

Es gibt kein richtiges Leben im falschen!

News: Sie waren einst Menschenrechtsbeobachterin in Guatemala. Was sehen Sie dazu heute in Europa?

Wenn es um Bürger geht: top. Aber an den Grenzen bricht Europa die Menschenrechte brutal, und das gefährdet sie für alle. Menschenrechte sind unteilbar.

News: Wie viel Haltung braucht Journalismus? Wann überschreitet er die Grenze zum Aktivismus?

Unsere Haltung ist: Wir beleuchten beide Seiten und liefern die Grundlage, um sich eine eigene informierte Meinung zu -bilden.