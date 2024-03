Von außen sieht die Schule in der Anton-Krieger-Gasse im 23. Wiener Gemeindebezirk aus wie viele andere auch. Das Schulgebäude aus den 70er-Jahren, grün gestrichen, zerbröckelt an ein paar Ecken schon ein wenig. Viel Glas. Helle Korridore. Bunte Bilder an den Wänden. Ausdünstungen von Halbwüchsigen in einem ungelüfteten Klassenzimmer. Schule halt. Wie überall.

© News/Matt Observe SCHUL-FOTOGRAF. Fotokünstler Matt Observe streifte einen Nachmittag lang durch das Schulhaus der WMS-RG-ORG Anton-Krieger-Gasse und fotografierte. Sie sehen seine Eindrücke auf den folgenden Bildern

Und doch nicht: Hier, in der WMS/RG/ ORG Anton-Krieger-Gasse, läuft seit 50 Jahren ein Modellversuch, der die Antwort auf ein großes – und immer größer werdendes – Problem des österreichischen Schulsystems geben könnte.

Bildung ist in Österreich in hohem Maße erblich. Die Kinder gebildeter Leute kommen im Alter von zehn Jahren ins Gymnasium, mit guten Aussichten, irgendwann zu maturieren und ein Studium zu absolvieren. Die anderen bleiben – zumindest in den städtischen Ballungsräumen – übrig. Eine Schere, die immer weiter auseinandergeht. Wer kann, rettet sich ins Gymnasium. Das Niveau in den städtischen Mittelschulen sinkt. Viele Kinder verlassen die Pflichtschule ohne grundlegende Kenntnisse. An manchen Schulen kommt es regelmäßig zu Mobbing und Gewalt. Keine Woche, in der nicht eine grelle Boulevard-Schlagzeile Licht auf „die Zustände“ in irgendeiner Mittelschule wirft.