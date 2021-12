Dienstag, 21. Dezember 2021

Das sind Wiens begehrteste Bezirke

Mehrfläche, Freifläche, Grünfläche - trotz steigender Immobilienpreise wachsen die Ansprüche in puncto Wohnen und Wohnraum. Wo wohnt es sich in Wien am besten? Die Top 3 für Eigentum und Miete.

von red

© Bild: iStockphoto.com