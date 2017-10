Es ist wieder mal so weit: Am Sonntag, den 29. Oktober, beginnt die Winterzeit. Was die einen mit Längerschlafen verbinden, bringt den anderen gleich einen ganzen Schweif an negativen Konsequenzen: Schlafstörungen, Gereiztheit und Konzentrationsschwierigkeiten sind nur einige von den möglichen Folgen der Zeitumstellung. Wir liefern Ihnen die wichtigsten Fakten und verraten, wie Sie die Umstellung auf Winterzeit problemlos über die Runden bringen.

Fakten ...

Vor oder zurück?

Was eigentlich schon längst Routine sein sollte, sorgt dennoch immer wieder für Verwirrung. Müssen wir den Zeiger im Winter nun eine Stunde im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen? Die Antwort lautet: Die Uhr wird zurück gedreht. Mit anderen Worten: Wir gewinnen am Tag der Zeitumstellung eine Stunde.

Wohlbefinden leidet

Wenn es sich auch nur um eine Stunde handelt: Viele Menschen reagieren sensibel auf die Zeitumstellung. Die Folgen können Ein- und Durchschlafstörungen sein ebenso wie Konzentrationsstörungen, Tagesschläfrigkeit, Gereiztheit oder Verdauungsstörungen. Nach zehn Tagen sollte sich unser Rhythmus aber wieder eingependelt haben und die Symptome damit verflogen sein.

Melatonin-Produktion auf Hochtouren

Mit der Umstellung auf Winterzeit wird es abends eine Stunde früher dunkel. Und wir alles in allem müder. Schuld daran ist die vermehrte Produktion des Schlafhormons Melatonin. Dieses beginnt unser Körper bei Dunkelheit zu produzieren.

Medizinisch bedenklich

Dass die Zeitumstellung gar nicht mal so ohne ist, zeigen diverse Studien: So kommt es etwa in den Tagen nach der Umstellung zu mehr Verkehrsunfällen. Zudem werden mehr Menschen mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus eingewiesen.

... und Tipps

Licht tanken

Unsere innere Uhr orientiert sich am Grad der Helligkeit. Damit unser Körper aufgrund des fehlenden Tageslichts nicht gleich in den Schlafmodus geht, nutzen Sie jede nur erdenkliche Lichtquelle. Künstliches Licht hilft dabei ebenso wie Sonnenlicht. Und ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft sind sowieso gut.

Früher aufstehen

Ja, es fällt schwer. Doch anderseits erleichtert es Ihnen die Zeitumstellung. Unser Tipp daher: Stehen Sie am Montag eine halbe Stunde früher auf als üblich. So schaffen Sie zu Wochenbeginn einen sanfteren Übergang in die Winterzeit. Und die Zeit, die Sie dadurch gewinnen, können Sie beispielsweise für einen kurzen Morgenspaziergang nutzen.

Leichte Mahlzeiten

Nehmen Sie in den ersten Tagen nach der Zeitumstellung abends nur leichte Mahlzeiten zu sich. Verzichten Sie außerdem drei Stunden vor dem Schlafengehen auf Alkohol, Kaffee und andere aufputschende Getränke. So können Sie abends leichter einschlafen - auch wenn Sie quasi eine Stunde früher zu Bett gehen müssen als gewohnt.

Pausen einlegen

Wenn die Müdigkeit Sie tagsüber quält, legen Sie sich eine kleine Pause ein. Damit meinen wir aber nicht, dass Sie sich ein Schläfchen gönnen sollen. Gehen Sie, wenn es die Zeit erlaubt, an die frische Luft. Oder aber stehen Sie zumindest vom Arbeitsplatz auf, holen Sie sich ein Glas Wasser und nehmen Sie ein paar tiefe Atemzüge am geöffneten Fenster.

Sanfte Helfer

Wenn das Ein- und Durchschlafen nach der Zeitumstellung Probleme bereitet, greifen Sie bitte nicht sofort zu starken Schlaftabletten. Es geht auch sanfter. Nämlich mit natürlichen Mitteln, basierend etwa auf Baldrian, Passionsblume oder Melisse.