Die bisherige Regierung hat die erneuerbaren Energien forciert. Was wünschen Sie sich von der nächsten?

Die Transformation des Energiesystems ist eine große Übung, mit der wir auch in der kommenden Legislaturperiode nicht fertig sein werden. Was wir brauchen: erstens, am Kundennutzen orientierte Regeln wie etwa ein Preisanpassungsrecht. Ich finde es lächerlich, dass es nicht gelingt, ein Rechtssystem zu schaffen, in dem Lieferanten und Kunden ­genau wissen, wie eine Preisanpassung funktioniert. Oder die Stromrechnungen. Die sind kompliziert – nicht, weil wir das so wollen, sondern weil es wahnsinnig viele rechtliche Regularien gibt. Das lässt sich mit einem Absatz im Gesetz ändern. Nächster Punkt: Bei der Salzburg AG stehen Investitionen von 1,7 Milliarden Euro bevor. Wir brauchen stabile Rahmenbedingungen, die sich nicht alle zwei, drei Jahre ändern. Wir brauchen schnellere Behördenverfahren. Wenn wir Wasserkraft, Windkraft, Photovoltaik und Netzausbauten machen sollen, und das rasch, dann dürfen Verfahren nicht zehn Jahre dauern. Und noch etwas mit ein bisschen Pathos: Wir brauchen eine klare und ­offene Kommunikation. Die Politik muss den Menschen sagen, woran sie sind. Der Satz „Die Sonne schickt keine Rechnung“ wird uns noch Sorgen bereiten, weil ­etwas insinuiert wird, das falsch ist.

Weil PV-Anlagen und Netze Geld kosten, bevor der Sonnenstrom fließt.

Genau. Und was die Königsdisziplin bei der Energiewende sein wird: Sie müssen auch Strom liefern, wenn Sie durch die Sonne gerade keinen erzeugen, und ­jenen Strom, den Sie kriegen, wenn ihn keiner braucht, in die anderen Zeiten bekommen. Eine Studie unserer Branche hat ergeben, dass wir bis 2040 doppelt so viel Strom brauchen werden. Um diesen zu bekommen, brauchen wir dreimal so viel Leistung. Eben weil der Strom aus Erneuerbaren nicht immer da ist. Das alles kostet etwas.

Was bewirkt „Die Sonne schickt keine Rechnung“ bei den Leuten?

Die Menschen können rechnen. Sie werden sehen, dass die Stromrechnung – jedenfalls zwischenzeitlich – höher wird. Jeder Kunde zahlt die Förderungen für die Erneuerbaren mit. Die wurden während der Energiekrise großteils ausgesetzt, kommen aber ab Jänner wieder. Dann werden wir womöglich Commitment zur Energiewende verlieren. Die Energiewirtschaft umzubauen, ist ein riesiger Veränderungsprozess. Wenn man da anfängt, mit Plattitüden zu ­operieren, wird das nicht gut gehen.