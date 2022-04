Von den vielen Musikern, mit denen Willi Resetarits 2019 auf der Bühne der Wiener Stadthalle seinen 70. Geburtstag nachfeierte, war er der Jüngste: Wenzel Beck, Sohn von Willi Resetarits' Leibfotografen und Freund Lukas Beck wuchs mit dem charismatischen Star auf und erlebte ihn als ermutigende Kraft. In News beschreibt Beck den völlig unerwartet von einem Treppensturz ums Leben gebrachten Künstler als kreatives Vorbild und Inspiration zur Menschlichkeit. "Seine Offenheit und die darin verborgene Demut waren seine prägendsten Eigenschaften", so Beck über den Mentor, Wegbegleiter und Freund, mit dem er Anfang Mai wieder auf der Bühne stehen hätte sollen. Wie damals.

» Ich bin so ängstlich allein, ich brauch immer eine Bande «

Satte elf Bands brauchte es 2018 zur Geburtsgala, um Resetarits Schaffen würdig abzubilden. Lässt man sie Revue passieren, entfaltet sich nicht nur die Größe von Resetarits' musikalischem Vermächtnis. Was er News anlässlich seines runden Wiegenfests zu den Stationen im künstlerischen Werk erzählte, offenbart auch seine Größe als Galionsfigur des Anstands.

© imago/SKATA Resetarits-Brüder: Willi, Peter und Lukas (v. li.)

Das Leben der Musik geweiht

Mit der Band The Odds etablierte der pubertierende Willi Resetarits 1963 im Wiener Gymnasium Ettenreichgasse eine Beat-Band, die an The Kinks, den Rolling Stones und zuletzt auch Jimi Hendrix Maß nahm. Wild auszuschauen war - neben der Musik - die Voraussetzung, und den Mädchen wollte man gefallen! Aus Rastlosigkeit und mangels spannenderer Alternativen, wie er selbst sagte, studierte er dann Anglistik und Sport: "Es hat kein Studium gegeben, wo man Rockmusik studieren konnte. Seinerzeit war meine Musik noch die Musik des Teufels -lange Haare, ungepflegt. Ich habe mein Leben der Musik geweiht und war der irrigen Annahme, ich brauch dazu einen Brotberuf. Warum Lehramt? Weil meine Freunde aus der Schulklasse auch Lehramt studiert haben. Ich bin so ängstlich allein, ich brauch immer eine Bande." Die spannendere Bande fand er in der Formation Schmetterlinge, mit der es ab 1968 im Folksound mit kritisch-politischen Texten zur Sache ging.

Ohne Sicherheitsnetz zum Erfolg

Das Studium musste dem Erfolg weichen. Das war dem jungen Mann nach vier Jahren, in denen er seine Zeit "zwischen Universität und Kaffeehaus" teilte, klar. "Ich hab fast alle Scheine gehabt und bin kurz vor Ende des Studiums draufgekommen: Wenn ich nicht alle Sicherheitsnetze zerstöre, wird das nichts mit der Musik und mit der Weiterentwicklung. Das Rezept, das ich dann g'habt hab, hat gestimmt: Berufsmusiker sein ohne Einkommen." Statt zur Uni ging's 1977 zum Song Contest mit dem von Bruder Lukas getexteten Lied "Boom Boom Bumerang", einer nur verhalten als solche wahrgenommenen Satire auf die Plattenindustrie: vorletzter Platz!

Auch die Familiengründung fiel in diese Jahre: Mit Schmetterlinge-Sängerin Beatrix Neundlinger bekam Resetarits Tochter Johanna, 40, und Sohn Valentin, 38. Damals entstand mit Texten von Heinz Rudolf Unger auch das politische Oratorium "Proletenpassion", das wichtigste Werk der Gruppe, das 1976 bei den Wiener Festwochen uraufgeführt wurde.

Etwa um die Zeit ersann Autor Günter Brödl - noch in Unkenntnis des Protagonisten, der sie zu seinem ewigen Alter Ego machen würde -die Kunstfigur Ostbahn Kurti samt seiner Chefpartie. Es gab ein Theaterstück ("Wem gehört der Rock 'n'Roll"), in dem der spätere ORF-Moderator Erich Götzinger den Kurt verkörperte, fingierte Kleinanzeigen, in denen angeblich vergriffene Ostbahn-Kurti-LPs gesucht wurden, und ausverkaufte Fake-Konzerte.

Die Legende des Ostbahn-Kurti

Als Brödl die nachmalige Legende Willi Resetarits traf, bahnte sich ein gewichtiges Stück lokaler Musikgeschichte an. Gemeinsam prägten sie 20 Jahre lang, zwischen 1983 und 2003, die wilde Welt des Rock 'n'Roll nach Wiener Zuschnitt. Blues-, Country- und Rockklassiker - allen voran von Bruce Springsteen - platzierten sich als Ostbahn-Kurti-Coverversionen in den Charts: "Feuer" 1985 ("Fire"),"A Schritt vire (zwa Schritt zruck)" 1989 ("One Step Up"): alles authentisch, großartig, unvergesslich.

© imago stock&people Willi Resetarits als Kunstfigur Ostbahn-Kurti im Jahr 1996

Das Gasthaus Quell wurden zum Kreativzentrum der beiden. Resetarits: "Wir haben uns hier immer um die Mittagszeit getroffen auf ein kleines Gulasch und ein Seidl als Frühstück. Der Quell Poidl war auch immer da, von Günter Brödl wurde er ,Der Musterwirt' genannt. Der Stammplatz war beim Kachelofen im Außeneck. Dem Brödl war nämlich wie mir immer kalt."

Der spätere Erfolg war damals nicht abzusehen, im Gegenteil stimmte Resetarits die Band auf dürre Zeiten ein: "Leitln, Geld werdet's ihr hier keines verdienen. Ich hab ja selbst fünf Jahre der Ostbahn-Zeit das Geld mit den Schmetterlingen verdient. Während der ersten Tournee kamen zu einem Konzert drei Leute, 27 in Tulln: der Höhepunkt. Des hat uns gfoin! A bissl missverstanden wollt ma werden. Wir haben mit Vergnügen gespielt für die drei Leit."

Aber 1991 kamen zum Konzert am Ostbahn-XI-Platz 14.000, der Kurti schaffte es damit in den Ö3-Verkehrsfunk und zum Star.

Jäher Abschied und kreative Vielfalt

Nach Günter Brödls plötzlichem Herztod im Jahr 2000 konnte die gemeinsame Kunstfigur nicht leben -drei Jahre später war es vorbei. "Ich bin", sagte Resetarits später, "empört, wenn Leute aus meinem engsten Umfeld wie mein Vater oder der Günter Brödl vor der Zeit obiagn. Das find ich unnötig und gschissen. Da zieh ich keine philosophischen Lehren, die kommen eh unbewusst. Ich weiß nur, dass ich wahnsinnig gern lebe. Angesichts des Todes oder der Tatsache, dass man in einem gewissen Alter ahnt ,So lang, wie ich bisher glebt hab, werd ich nimmer leben, wahrscheinlich kürzer', erhöht das im Grunde die Lebensqualität, wenn man gscheit is. Weil wenn ich weiß, eine ungewisse Anzahl von Jahren oder Monaten bleibt mir noch, dann hab ich ka Zeit, dass ich die mit Trotteln oder mit sinnlosen Arbeiten oder Ärgernissen verbring."

Fortan lebte Resetarits seine musikalische Neugier in wechselnden Formationen, die an Vielfalt kaum zu überbieten sind und alle zum 70er live brillierten. Da waren Jazzklassiker, vertont mit dem Resetarits-Puschnig-Quintett ab 1999, Crossover aus Wienerliedern, Volksmusik und Rhythm & Blues mit den Musikern der Xtra Combo ab 2004, zuletzt mit neuem Album "Elapetsch" (2021), das Streichquartett String-Fizz und Tini Kainrath ab 2007, die A-cappella-Gruppe Basbaritenori ab 2009.

© imago/Rudolf Gigler Das Quartett Walther Soyka, Willi Resetarits, Ernst Molden und Hannes Wirth (v. li.) im Rahmen des Osterfestspiels Gmunden 2017

Im selben Jahr formte er das Quartett Molden, Resetarits, Soyka, Wirth, mit dem er eindringlich die musikalische Neuvermessung des Wienerlieds betrieb, zuletzt 2021 ("Schdean"). Er begleitete den philharmonischen Klarinettisten Matthias Schorn beim Projekt "Schorny & Friends" und verschrieb sich mit der Gruppe Neue Wiener Concertschrammeln alten und neuen Wienerliedern. 2018 brach er mit seiner Familienbande zur musikalischen Reise durch Jazz, Folk, Blues, Soul, Chanson, Volks-und Wienerlied auf. Neben dem gerne als "Wahl-Enkel" bezeichneten Wenzel Beck formierten Felix Schneider-Strum und Johanna Resetarits die Bande. Bei den musikalischen Treffen mit der Tochter, unter dem Namen Juanita eine Kapazität in Sachen Tango, sei sie die Tonangeberin, ließ der stolze Vater 2018 wissen. "Ich muss auf hohem Niveau dienen. Aber ist eh gut so."

2014, an seinem Geburtstag, feierte er endlich Hochzeit. Von der amtlich besiegelten Verbindung mit der Langzeitpartnerin Roswitha Hofer erfuhr die Welt erst ein Jahr danach. "Wo Liebe ist, da ist sie eben. Es ist uns passiert, und das ist wunderbar", sagte er, als er 70 wurde. "Mein Zugang zum Leben überhaupt ist Neugier, schauen, was passiert, und beobachten. Für alles offen sein, es wahrnehmen, die Menschen gern haben. Wenn man Momente des Glücks haben möchte, muss man gut sein im Wahrnehmen", sagte Resetarits über seine Liebe.

Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt

"Passts auf, seids vursichtig und lossts eich nix gfoin": Mit diesen Worten pflegte er sein Publikum in den Alltag zu entlassen. "Es geht hier", skizzierte er später den Weg zum kämpferischen Humanisten, "um einen politischen und gesellschaftspolitischen Ansatz. Als ma uns 1965 die Haare haben wachsen lassen, sind uns unglaublicher Zorn und Wut entgegengeschlagen. Das war für viele von uns der Beginn der Politisierung. Wir hatten Zweifel an der Gesellschaft, ob die so richtig funktioniert, wenn Nazidenken dominiert. Das schwingt a bissl mit in ,lossts eich nix gfoin', dass man durchaus Stellung beziehen kann, wenn einem was nicht passt. Des kost nix und erhöht die Lebensfreude, im Sinne von ,wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt'. Und das wollt ich damals schon mit den Fans teilen. Ich liebe sie bis heute alle."

Und wir ihn, für alle Zeit.