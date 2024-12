Aber warum wird das Weihnachtsfest ab dem 4. Jahrhundert und bis heute ausgerechnet am 25. Dezember gefeiert? Eine Theorie besagt, dass man das Datum ausgehend vom Todestag Jesu quasi berechnet hat. Laut Überlieferung starb Jesus am 14. Tag des jüdischen Monats Nissan am Kreuz - das ist der 25. März nach dem julianischen Kalender. Christen sollen den Erlösungstod mit Jesu Empfängnis in Beziehung gesetzt haben. Geht man vom 25. März aus und rechnet 9 Monate, also die Dauer von Marias Schwangerschaft, dazu, erhält man den 25. Dezember.

Eine andere These geht davon aus, dass der 25. Dezember gewählt wurde, weil er mit dem mit dem Tag der Wintersonnenwende - gleichzeitig das Geburtsfest des römischen Gottes "Sol invictus" ("Unbesiegbarer Sonnengott") - zusammenfiel und dieser heidnische Feiertag zum christlichen Fest umgedeutet wurde. Von der Kirche wird diese Theorie aber angezweifelt. Unter dem Aspekt der Christenverfolgungen zur Zeit der römischen Herrschaft hält man es für unwahrscheinlich, dass Christen ausgerechnet heidnische Riten nutzen wollten. Hinzu kommt, dass die Wintersonnenwende gar kein so bedeutsamer Tag im heidnischen Kalender der Spätantike gewesen sein soll. Es ist aber nicht ausgeschlossen, das das später aufstrebende Christentum das Fest schließlich überlagert hat.

Auch interessant: