Die idealen Bedingungen zum Wandern in Österreichs Bergen gibt es bis Mitte Oktober. Manche Bergbahnen haben besonders lange Öffnungszeiten, natürlich stets unter der Voraussetzung, dass die Witterung es zu lässt. Wir zeigen, wo sie bis spät in den Herbst in höheren Lagen wandern können.

1. Katrinseilbahn in Bad Ischl

Das schmale, langgezogene Katergebirge im Salzburger Land bietet Wanderfreunden eine feine Auswahl an Wander(rund)wegen. Vom lieblichen Feuer- und Rosenkögerl ganz im Osten, Richtung Westen zum kaiserlichen Katrin Gipfel, wunderschönen Elferkogel und romantischen Hainzen bis zum mächtigen Rosskopf erstreckt sich das Wegenetz, welches zum Erkunden einlädt.

Eine Möglichkeit wäre etwas das Katrin Gipfelkreuz und den Elferkogel zu erklimmen. Die Gehzeit beträgt ca. 1,5 Stunden. Von der Bergstation geht es in Serpentinen (Weg Nr. 895, ca. 40 Minuten) hinauf zum Katrin Gipfel mit dem historischen Franz-Josef-Kreuz. Von hier aus ca. 15 Minuten auf den Elferkogel und retour (Weg. Nr. 898, ca. 40 Minuten) zur Katrin Seilbahn Bergstation.

Öffnungszeiten Sommersaison 2019

13. April – 11. November 2019

täglich von 09:00 – 17:00 Uhr

erste Bergfahrt: 09:00

letzte Bergfahrt: 16:30

letzte Talfahrt: 17:00

Website : katrinseilbahn.com

2. Biosphärenparkbahn Brunnach in Bad Kleinkirchheim

Mit der Kabinenbahn geht es auf die Gipfel rund um Bad Kleinkirchheim in Kärnten. Höhenflüge bis auf 2.100 Meter warten dabei auf Groß und Klein. Mit der Biosphärenparkbahn Brunnach sind eindrucksvolle Aussichten garantiert.

Eine mögliche Wanderung führt nach der Auffahrt mit der Biosphärenparkbahn Brunnach entlang der Brunnachhöhe auf den Mallnock (2226m), Klomnock (2331m) und über die Flache Scharte den WW 1611 bergab an der Lärchenhütte und dem Falkerthaus vorbei nach St. Oswald. Gehzeit: 5 Stunden und immer bedenken: Erste-Hilfe-Set, Wanderkarte und ein Mobiltelefon dabei mitzunehmen.

Öffnungszeiten Sommersaison 2019

9. September – 3. November 2019

täglich von 09.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr

erste Bergfahrt: 09:00

letzte Bergfahrt: 16:00

letzte Talfahrt: 16:30

Website : badkleinkirchheim.com

3. Wiedersbergerhornbahn im Alpbachtal

Direkt bei der Bergstation der Wiedersbergerhornbahn beginnt der schön angelegte Panoramaweg rund um das Wiedersbergerhorn (2.128 m). Kinder lieben den Erlebnis-Wald-Spielplatz Lauserland direkt bei der Bergstation. So können Eltern die beeindruckende Sicht auf die Kitzbüheler Alpen, Zillertaler Alpen und zum Rofangebirge ungestört genießen.

Öffnungszeiten Sommersaison 2019

15. Juni – 3. November 2019

täglich von 09.00 bis 16.30 Uhr

erste Bergfahrt: 09:00

letzte Bergfahrt: 16:15

letzte Talfahrt: 16:30

Website : alpbachtal.at

4. Schafbergbahn am Wolfgangsee

Die Schafbergbahn ist die steilste Zahnradbahn Österreichs. Sie führt seit 1893 von St. Wolfgang auf den 1.783 Meter hohen Schafberg. In 35 Minuten überwindet sie 1.190 Höhenmeter und 5,85 km. Die nostalgischen Zahnrad-Dampflokomotiven zählen zu den ältesten der Welt.

Wichtig: Im Zeitraum von 30. September bis 03. November 2019 bringt Sie die Schafbergbahn nur mehr bis zur Station Schafbergalm. Aufgrund von Bauarbeiten ist die Fahrt bis zur Bergstation in den allerletzten Tagen der Saison nicht mehr möglich.

Öffnungszeiten Sommersaison 2019

11. Juni – 3. November 2019

täglich von 10:10 bis 16.30 Uhr

erste Bergfahrt: 10:10

letzte Bergfahrt: 16:15

letzte Talfahrt: 16:35

Website : schafbergbahn.at

5. Hungerburgbahn in Innsbruck

Die Hungerburgbahn Innsbruck ist eine der Sehenswürdigkeiten, um von der Altstadt Innsbruck in den Stadtteil Hungerburg zu kommen. Auf dem Weg von der Innenstadt auf den Berg liegt die Haltestelle Löwenhaus (in dessen Nähe die alte Talstation stand) und die Haltestelle beim Alpenzoo. Endhaltestelle der Hungerburgbahn Innsbruck ist die Bergstation auf der Hungerburg, am Hermann Buhl Platz.

Öffnungszeiten Sommersaison 2019

13. April – 3. November 2019

täglich von 07:15 bis 19:15 Uhr

erste Bergfahrt: 07:15

letzte Bergfahrt: 19:00

letzte Talfahrt: 19:15

Website : schafbergbahn.at

6. Rofanseilbahn am Achensee

Von der Talstation der Rofanseilbahn, direkt an der Achenseestraße im Ortsgebiet von Maurach gelegen, geht es in wenigen Minuten zur Bergstation auf 1.840 m, die der Ausgangspunkt für zahlreiche, wunderschöne Wanderungen ist. Auf über 150 km erstrecken sich gut markierte Spazier- und Wanderwege in verschiedensten Schwierigkeitsgraden.

Auf 2.038 m befindet sich die 360 ° Aussichtsplattform, die einem Adlernest nachempfunden wurde. Hier kann man die Bergwelt des Rofan und Karwendels im Farbenspiel des Herbstes beobachten.

Öffnungszeiten Sommersaison 2019

27. April – 3. November 2019

täglich von 08:30 bis 17:00 Uhr

erste Bergfahrt: 08:30

letzte Bergfahrt: 16:45

letzte Talfahrt: 17:00

Website : rofanseilbahn.at

7. Steinbergbahn in Leogang

Zwischen schroffen Kalkriesen – dem Steinernen Meer und den Leoganger Steinbergen - und sanften Grasbergen erstrecken sich zahlreiche Kilometer bestens gepflegte Wanderwege. Die Talstation der Steinbergbahn befindet sich rund 1,5 Kilometer nach dem Leoganger Zentrum. Die Bergstation liegt auf einer Seehöhe von 1.762 m.



Öffnungszeiten Sommersaison 2019

06. Juni – 3. November 2019

täglich von 09:00 bis 16:30 Uhr

erste Bergfahrt: 09:00

letzte Bergfahrt: 16:45

letzte Talfahrt: 16:30

Website : saalbach.com

8. Kabinenbahn Natrun am Hochkönig

Die Natrunbahn Natrun zählt zu den "Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen". Das Qualitätsgütesiegel steht vor allem für die Vielfalt bei den Angeboten am Berg. Von Bogenparcour, über Erlebnisspielplatz, Waldrutschenpark und Waldseilgarten bis zum Wildgehege bietet die Region alles was das (Kinder)-Herz begehrt.

Öffnungszeiten Sommersaison 2019

11. Mai – 3. November 2019

täglich von 09:00 bis 17:00 Uhr

erste Bergfahrt: 09:00

letzte Bergfahrt: 16:45

letzte Talfahrt: 17:00

Website : Kabinenbahn Natrun

9. Bergbahn Ellmau am Wilden Kaiser

Die 10er Gondelbahn Hartkaiser befördert Gäste von der Talstation in Ellmau (820m) direkt in das Wanderparadies des Hartkaisers (auf 1550m). Direkt bei der Bergstation der Hartkaiserbahn befindet sich die Erlebniswelt Ellmi’s Zauberwelt. Der 4.000 Quadratmeter große Kinderspielpark lockt mit Schnitzhütte, Streichelzoo, Kletterburg und vielen weiteren Erlebnisstationen.

Öffnungszeiten Sommersaison 2019

11. Mai – 11. November 2019

täglich von 09:00 bis 17:00 Uhr

erste Bergfahrt: 09:00

letzte Bergfahrt: 16:45

letzte Talfahrt: 17:00

Website : Bergbahn Ellmau

Tipp für Wandern im Herbst

Obwohl der Herbst üblicherweise stabileres Wetter verspricht, sollte man sich vor einer Wanderung immer über die aktuelle Wettervorhersage informieren. Bei einer schlechten Wetterprognose auf längere Wanderungen verzichten! Eine genaue Tourenplanung ist dringend empfohlen, etwa mithilfe des Naturfreunde-Tourenportals