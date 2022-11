Der heute 53-jährige Deutsche studierte "Management im Handel". Als Marketingleiter des Wurstherstellers Rügenwalder Mühle war er maßgeblich an der Einführung der Fleischlos-Linie des Konzerns beteiligt. 2021 schied er aus dem Unternehmen aus und beteiligt sich seither an Start-ups, die u. a. vegane Eier herstellen. Zudem ist er Vorstand des Verbands "Alternative Proteine" und berät das Land Niedersachsen zur "Ernährung der Zukunft".

Sie sind an mehreren Start-ups beteiligt, die sich mit der Entwicklung von Fleischersatzprodukten beschäftigen. Was essen Sie eigentlich so an einem Tag?

Ich bin Flexitarier, so wie die meisten unserer Kunden. Ich esse hauptsächlich Fleisch- und Wurstersatzprodukte aus Pflanzen, aber ab und zu esse ich auch Fleisch.

Was schmeckt Ihnen am Fleisch, dass Sie nicht ganz darauf verzichten wollen?

Es ist einfach der Geruch, die Röstaromen, der Biss, das ganze Drumherum. Es gibt schon viele Alternativprodukte - sowohl bei Milch als auch bei Fleisch -, die sind bei 80 Prozent, aber die letzten 20 Prozent an Geschmack und Textur fehlen noch. Deswegen esse ich ab und an noch das echte tierische Produkt.

Die Zahl der Ersatzprodukte steigt rasant. Gibt es darunter welche, von denen Sie selbst sagen, sie schmecken Ihnen nicht?

Ja, das sind noch einige. Einige Ersatzprodukte sind wunderbar, wie beispielsweise Nuggets oder Mortadella. Da ergibt es keinen Sinn mehr, die tierischen Produkte zu essen. Die Alternativprodukte haben weniger Kalorien, keine tierischen Fette und erhöhen die Cholesterinwerte nicht, was für mich persönlich sehr gut ist. Und da schmeckt man auch keinen Unterschied. Grauslich finde ich hingegen beispielsweise vegane Leberwurst oder veganes Steak. Da habe ich noch kein Produkt gefunden, von dem ich gesagt habe, es ist nah dran. Kochschinken wiederum gibt es noch gar nicht.

Es ist also noch viel zu tun, um einen vollwertigen Fleischersatz anbieten zu können ...

Es ist wie bei der Elektromobilität. Zunächst sind es noch Brückentechnologien, aber nachher ist es besser. Da sind wir bei den Fleischersatzprodukten gerade. In zwei bis drei Jahren wird der Punkt kommen, an dem es keine Produkte mehr gibt, von denen die Konsumenten sagen: "Puh, die sind noch nicht gut." Aber egal ob Fleisch, Fisch, Ei oder Milch: Der Markt der Alternativprodukte hat aktuell wahnsinnige Wachstums raten und wird in den nächsten Jahrzehnten explodieren. Große Firmen wie Nestlé stoßen aktuell ihre Fleischsparten ab und investieren total in den Bereich der Ersatzprodukte. Dazu haben sie Hunderte Forscher, die an Geschmack und Textur experimentieren.

Das heißt, aus Ihrer Sicht werden die Menschen kein Fleisch mehr konsumieren?

Aus meiner Sicht wird es eine Wende geben, wie die Energie- und Mobilitätswende. Das dauert 50 Jahre. Die Energiewende fing in den 1980ern mit "Atomkraft? Nein danke" an. Jetzt sind wir in Deutschland so weit, dass wir 2045 auf 100 Prozent erneuerbare Energien umsteigen werden. Bei der tierischen Wende wird es so kommen, dass auf dem Markt 80 Prozent Alternativprodukte sein werden und die restlichen 20 Prozent von Tieren stammen, die wirklich genügend Auslauf haben und glücklich sind.

» Hunderte Forscher experimentieren an Geschmack und Textur «

Sie glauben also, weltweit werden sich die Menschen von Fleischersatzprodukten ernähren?

Zunächst wird das in den reichen Ländern der Fall sein, später auch in den Schwellenländern. Aber ja, in 100 Jahren wird es überall auf der Welt so sein.

Aber warum benötigen wir überhaupt so viele Ersatzprodukte, warum nicht einfach ganz verzichten?

Das ist genau der Punkt: Warum gibt es Elektromobilität? Die Leute könnten auch einfach aufs Auto verzichten. Nein, die Menschen haben sich ans Auto gewöhnt und haben jetzt keine Lust, morgens den Bus zu nehmen. Doch wenn man diesen Leuten sagt, nimm ein Elektroauto, machen sie mit. Verbietet man ihnen das Auto aber ganz, machen sie nicht mit. Und genauso funktioniert es mit den Ersatzprodukten. Sagt man: "Verzichtet doch, das wäre gut fürs Klima", sagen sie: "Nein, ich bin übellaunig, wenn ich morgens nicht mein Wurstbrot oder mittags mein Schnitzel esse. Ich habe keine Lust auf ausschließlich Gemüse." Aber wenn man ihnen erklärt, du kriegst deine Wurst, sie ist zwar aus Pflanzen, aber sie schmeckt genauso, machen alle mit.

Nun stellen sich manche Menschen aber die Frage, warum dieser ganze Aufwand betrieben wird, um aus dem Fleischkonsum auszusteigen.

Das ist ein ganz einfaches Rechenbeispiel, wenn man sich die Bevölkerung anschaut: Wir sind seit 200.000 Jahren auf der Erde, und es hat fast die gesamte Zeit bis 1800 gedauert, bis wir eine Milliarde Menschen waren. Von 1800 bis 1960 sind 2,5 Milliarden Menschen dazugekommen, und in den vergangenen 60 Jahren weitere 4,5 Milliarden. Wir merken jetzt, dass es wunderbar ist, alles effizienter zu machen: Autos, Medikamente, aber dass es bei Lebewesen unethisch wird, wenn so viele Menschen ernährt werden müssen. Aktuell töten wir 150 Milliarden Tiere jährlich - wir brauchen bis 2050 die doppelte Menge, da Schwellenländer anfangen, mehr Fleisch zu essen, und die Bevölkerung auf zehn Milliarden Menschen anwachsen wird. Bei so vielen Menschen auf dieser kleinen Erde kann man es sich nicht leisten, so viele Tiere zu produzieren. Dann natürlich ist es wegen des Klimawandels wichtig. Nur die Energie- und Mobilitätswende werden nicht reichen. Aber ich stelle immer gern die Gegenfrage: Was ist denn so schlimm daran, Pflanzenwurst zu essen? Das ist gut für deine Gesundheit, für die Tiere, für die Umwelt und gut für die Figur, weil es wenige Kalorien hat.

» In zehn Jahren wird ein 3-D-Drucker in jedem Haushalt Fleischersatz herstellen «

Es wird viel über die Inhaltsstoffe der Ersatzprodukte diskutiert. In einigen ist beispielsweise Soja aus Brasilien enthalten. Das ist ebenfalls nicht gerade klimafreundlich. Dazu kommen viele Zusatzstoffe, um den gewünschten Geschmack zu erhalten.

Natürlich ergibt es keinen Sinn, Produkte aus Südamerika zu importieren, wenn wir etwas gegen den Klimawandel unternehmen wollen. Mit einem der Unternehmen, das ich in Deutschland vermarkte, sind wir gerade dabei, vegane Produkte einzuführen und dabei genau mit diesen Vorurteilen aufzuräumen: Sie enthalten kein Soja aus Südamerika, sondern nur Weizen aus Deutschland. Außerdem kommen die Produkte komplett ohne Zusatzstoffe aus. Das ist es, wo der vegane Weg hingehen muss: regionale Produkte und möglichst kurze Zutatenlisten.