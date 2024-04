Die geopolitischen Erschütterungen in Osteuropa, insbesondere die russische Aggression gegen die Ukraine, haben nicht nur zu einer humanitären Krise geführt, sondern auch zu einer beispiellosen Migrationswelle. Europäische Länder wie Estland, Tschechien, Polen und Litauen sind laut OECD die größten Pro-Kopf-Empfänger ukrainischer Flüchtlinge unter den OECD-Ländern. Spitzenreiter ist dabei Polen, das laut UNHCR aktuell die größte absolute Zahl an ukrainischen Flüchtlingen beherbergt.

Die Studie im Überblick

Wissenschaftler David Zuchowski vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) hat in seiner Studie "Migration Response to an Immigration Shock: Evidence from Russia’s Aggression against Ukraine" (2023) die Auswirkungen der ukrainischen Flüchtlingswelle auf Polen analysiert. Und er berichtet über die positiven Aspekte der Migration. Die Ankunft von Millionen ukrainischer Flüchtlinge hat tiefgreifende Folgen für den lokalen Arbeitsmarkt - jedoch keine negativen.

Die Studie nutzt den Instrumentalvariablenansatz, der sich auf einzigartige historische Daten zur Zwangsumsiedlung ukrainischer Familien in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg stützt, um die Verteilung der Flüchtlinge in Polen zu untersuchen. Zuchowskis Ergebnisse zeigen, dass die Ankunft der Flüchtlinge die Abwanderung polnischer Bürger sowohl im Inland als auch ins Ausland verringert hat. Dieser Rückgang der Abwanderung ist auf das Hochskalieren der lokalen Arbeitsmärkte zurückzuführen, wie der Wissenschaftler in seiner Studie aufzeigt.