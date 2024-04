UKO Microshops: Umsatz verdreifacht und Expansion geplant

UKO Microshops: Führender Anbieter von Warenautomaten in Österreich

UKO Microshops - ein 100%iges Familienunternehmen - ist der führende Anbieter von Warenautomaten in Österreich und gehört zur UKO Group, die auch in den Bereichen Immobilienentwicklung, Vermietung, Tourismus und Offroad-Arena tätig ist.

Der Vorstand der UKO Group veröffentlichte mit 9,1 Mio. Euro die Umsatzzahlen 2023 für UKO Microshops und gibt auch einen Ausblick in die Zukunft: "Die Zahlen für das 1. Quartal 2024 liegen mit +24% bereits deutlich über dem Vergleichszeitraum (Q1 2023) und wir werden mit 2024 die 10-Millionen Umsatzmarke überschreiten. Das bestätigt unseren Kurs mit gezielten Investitionen in technische Innovationen und das beste Servicenetz in Österreich", teilte UKO Microshops CEO Moritz Unterkofler mit.

Das Unternehmen betreut über 6.000 Warenautomaten und legt besonderen Wert auf Servicequalität und technische Innovation. Jährlich werden über 500.000 Euro in Software-, Telemetrie- und Bezahllösungen investiert, um hochwertige Vertriebslösungen anzubieten.

© UKO Microshops Einer von vielen Warenautomaten der UKO Group im Hangar-7.

"Wir verkaufen keine einfachen Automaten mehr, sondern innovative und hochwertige Vertriebslösungen. Ob Trafiken, Hotels, Nahversorger, Spitzenköche, Sportstätten oder Manufakturen. Mit unseren Microshops ermöglichen wir einen automatisierten 24/7-Vertrieb für nahezu jedes Produkt", sagte Unterkofler.

Bargeldloses Bezahlen und Partnerschaft mit Nayax

UKO Microshops verzeichnet einen starken Trend zum bargeldlosen Bezahlen mit ca. 60% der Endkunden, was einem jährlichen Wachstum von +5% entspricht. In exklusiver Partnerschaft mit Nayax wird das Unternehmen bis 2025 mehr als 1.000 NFC-Module auf den österreichischen Markt bringen, die neben bargeldlosem Bezahlen auch Jugendschutz und weitere Funktionen bieten. Das bargeldlose Bezahlen sei eines der stärksten Wachstumsfelder, wie Unterkofler betonte. In fünf Jahren werde man keine Automaten mit Bargeldannahme mehr ausliefern, weil die Nachfrage es einfach nicht mehr erfordere.

Erfolgreiche Übernahme und zukünftige Expansion

Moritz Unterkofler übernahm 2016 die Geschäftsführung und führte das Unternehmen durch eine Phase der Neustrukturierung und Innovation. Nach der Übernahme der UKO Technik und der Neuausrichtung unter der Dachmarke UKO Microshops konnte das Unternehmen seinen Erfolg weiter ausbauen.

© Markus Kaltenböck Moritz Unterkofler, CEO UKO Microshops

Nach seinem Studium in London kehrte Unterkofler nach Österreich zurück. In den folgenden Jahren widmete er sich der praktischen Erfahrung und lernte alle Bereiche des familieneigenen Unternehmens kennen. Im Jahr 2016 übernahm er die Geschäftsführung von UKO Media. Dieser Teil des Unternehmens konzentriert sich auf die Vermietung von Tabakwarenautomaten und die Vermarktung von Werbefläche - heute einen der zentralen Geschäftsbereiche von UKO Microshops. Die UKO Technik, ein weiterer Geschäftszweig beschäftoigt sich mit dem An- und Verkauf von Warenautomaten sowie deren Service. Im Jahr 2020 kam es zu einer entscheidenden Wendung, als der Vater von Moritz Unterkofler die Hälfte der Unternehmensanteile an seinen Sohn übergab. Jedoch konnte keine Einigung mit dem damaligen Geschäftsführer der UKO Technik erzielt werden. Daraufhin erwarb Moritz Unterkofler dessen Anteile, um die beiden Schwesterunternehmen zusammenzuführen. Gleichzeitig spalteten sich ehemalige Mitarbeiter ab, um als Konkurrenten auf dem Markt zu agieren.

» Heute sind wir Innovationsführer in unserer Branche «

"Das war die härteste Zeit meines Lebens, weil keiner an uns glaubte und uns viele totsagten. Nach meiner Übernahme haben wir zu dritt die UKO Technik von Grund auf neu aufgebaut. Ende 2021 hatten wir dann das gesamte Automatenunternehmen mit UKO Media und UKO Technik neu strukturiert und mit der Dachmarke UKO Microshops neu ausgerichtet. Heute sind wir Innovationsführer in unserer Branche, haben 4 Niederlassungen, 40 Mitarbeiter:innen und beziehen im Juni 2024 unser neues Headquarter im Wissenspark Salzburg. Den harten Weg dorthin werde ich nie vergessen", erzählte der Geschäftsführer.

UKO Microshops plant weiteres Wachstum und wird im Juni 2024 sein neues Headquarter im Wissenspark Salzburg beziehen, das von der UKO Group entwickelt wird. Die Unternehmen der Gruppe werden einen Teil der Flächen des UKO-Towers nutzen, der eines der letzten Bauvorhaben im Wissenspark Salzburg ist.