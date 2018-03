In "Young Sheldon" spielt sein Bruder Georgie eine tragende Rolle, nun soll er auch endlich bei "The Big Bang Theory" auftauchen.

In der Serie "Young Sheldon" wird die Kindheit von Sheldon Cooper nacherzählt. Neben dem jungen Sheldon spielen darin auch seine Eltern Mary und George sowie seine Geschwister Missy und Georgie eine große Rolle.

Der Cast von "Young Sheldon": Zoe Perry (Mary Cooper), Raegan Revord (Missy Cooper), Iain Armitage (Sheldon Cooper), Lance Barber (George Cooper Sr.) und Montana Jordan (George Cooper Jr.)

Mary Cooper (gespielt von Laurie Metcalf) absolviert bei "The Big Bang Theory" immer wieder Gastauftritte, auch Sheldons Zwillingsschwester Missy durften die Zuschauer bereits im Erwachsenenalter kennenlernen. Einzig sein großer Bruder George Jr., alias Georgie, fehlt noch. Sein Vater lebt wie wir wissen ja inzwischen nicht mehr.

Jerry O'Connell spielt Sheldons Bruder

Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, wird Georgie nun aber erstmals auch bei "The Big Bang Theory" auftauchen. Und zwar bei der Hochzeit von Sheldon und Amy. Dargestellt wird er von Jerry O'Connell. Zuvor war angeblich auch Matthew McConaughey für die Rolle im Gespräch.

Jerry O'Connell

Der 44-jährige Jerry O'Connell startete seine Karriere als Kinderstar im Film "Stand by Me", zuletzt war er unter anderem in Serien wie "Crossing Jordan" zu sehen. Privat ist er mit Rebecca Romijn verheiratet, das Paar hat neunjährige Zwillingstöchter.