Im Volksmund beziehungsweise der Laiensprache heißt der erdnahe Vollmond gerne einfach Supervollmond. Das ist astronomisch gesehen nicht korrekt, wie die Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) auf ihrer Homepage mitteilt. Eingeführt wurde der Begriff 2011 von dem Astrologen Richard Nolle. Der Präsident der Arbeitsgemeinschaft, Alexander Pikhard, stellt klar: Der Superlativ ist hier fehl am Platz.

Erstens tritt die Konstellation von Erdnähe und Vollmond fast einmal jährlich auf (durchschnittlich alle 13,6 Monate) und ist damit keine Seltenheit. Zweitens liegt der Unterschied im scheinbaren Durchmesser (am Himmel wahrgenommener Durchmesser) zwischen einem erdnahen und einem erdfernen Vollmond bei nur rund 14 Prozent. Die Verhältnisse sind laut WWA vergleichbar mit dem Unterschied einer 2-Euro-Münze zu einer 1-Euro-Münze. Mit bloßem Auge ist der Unterschied somit kaum erkennbar. Bezogen auf die Helligkeit des Mondes macht der Unterschied rund 30 Prozent aus, ein Supermond ist also um rund 30 Prozent heller.

Zudem unterscheidet sich der Vollmond in Erdnähe von jenem im Monat davor oder danach in der Regel nie um mehr als 1,3 Prozent - mit freiem Auge ist das nicht wahrnehmbar.

Warum erscheint der Mond manchmal riesig?

© iStockphoto.com/Hartmut Kosig Horizont-Aufnahme: Vollmond über einem Dorf

Wenn es keinen richtigen Supervollmond gibt, warum erscheint uns der Mond dann an manchen Tagen so riesig? Das erklärt sich durch das Phänomen der Mondtäuschung: Diese hat nichts mit einem erdnahen oder erdfernen Mond zu tun, sondern bezieht sich auf eine optische Täuschung. Der Mond - und auch die Sonne - erscheinen in Horizontnähe größer als in einer gewissen Höhe am Nachthimmel. Der Grund dafür ist bis heute nicht restlos geklärt. Klar ist, dass es sich nicht um einen physikalischen oder astronomischen Effekt handelt.

Welchen Einfluss hat dieses Ereignis?

Katastrophale oder gravierende Auswirkungen sind auf der Erde durch den Supermond nicht zu erwarten. Einen Einfluss hat der Mond allerdings bekannterweise auf die Gezeiten und das verstärkt sich durch den erdnahen Vollmond. Denn je näher der Mond der Erde ist, desto größer ist die Gravitationskraft. In Folge kann es zu höheren Springfluten kommen.

Wie kann man den Supermond am besten beobachten?

Wer den Vollmond bzw. Supermond beobachten will, der sollte Folgendes beachten:

Zeitpunkt: Der Vollmond lässt sich vor allem bei Mondaufgang oder Monduntergang gut beobachten. Der Mond geht im Osten auf, erreicht seinen höchsten Stand am südlichen Himmel und versinkt im Westen. Die Auf- und Untergangszeiten variieren. Unter anderem bietet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) einen Überblick über Auf- und Untergangszeiten von Sonne und Mond in Österreich.

Wetter: Das Wetter am Tag der Beobachtung spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Bei starker Bewölkung ist der Mond weniger gut zu sehen.

Ausrüstung: Noch genauer kann man den Mond via Fernglas oder Teleskop beobachten.

Wann ist der nächste Supermond?

Aufgrund der ellipsenförmigen Bahn des Mondes um die Erde kommt es mehrmals innerhalb eines Jahres vor, dass der Mond der Erde sehr nahe kommt, der Mond sich also im Perigäum befindet (= Himmelskörper erreicht Punkt, an dem seine Bahn der Erde am nächsten liegt). Etwas weniger häufig (rund einmal pro Jahr) passiert es, dass der Vollmond mit dem Perigäum zusammenfällt.