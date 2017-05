Seit langem formt und beeinflusst die Menschheit nun die Erde - zum Guten wie zum Schlechten. Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat nun nachgewiesen, dass unser Handeln auch Auswirkungen auf den erdnahen Weltraum hat und zwar in diesem Fall unbeabsichtigt positive.

Wissenschaftler haben herausgefunden, dass eine spezielle Kommunikationsart, die niederfrequenten VLF-Radiosignale, mit Partikeln im Weltraum interagieren und beeinflussen, wie und wohin sie sich bewegen. Diese Interaktionen können von Zeit zu Zeit eine riesige Barriere um die Erde erzeugen - ähnlich einem Schutzschild -, die im Weltall auftretende hochenergetische Partikelstrahlung abschirmen kann.

Schützende Barriere erzeugt

Entdeckt wurde die Barriere von der Nasa-Mission "Van Allen Probes", die den die Erde umgebenden Van-Allen-Strahlungsgürtel mittels Raumsonden untersucht. Laut neuesten Erkenntnissen erzeugen die VLF-Signale eine Art Blase, die sich bis zum Innenrand des Van-Allen-Gürtels erstreckt.

Diese Radiosignale, die sich im Bereich von 3 bis 30 Kilohertz bewegen, kommen unter anderem bei der militärischen U-Boot-Kommunikation zum Einsatz, wenn Nachrichten von der Bodenstation zum abgetauchten U-Boot gesendet werden.

“Eine Reihe an Experimenten und Beobachtungen haben gezeigt, dass unter den richtigen Bedingungen, Radiosignale in der VLF-Frequenzreichweite,die Eigenschaften der hochenergetischen Strahlenhülle rund um die Erde beeinflussen können", sagt Phil Erickson, Vizedirektor des MIT Haystack Observatory in Massachusetts. Die Messergebnisse würden zeigen, dass derartige Signale auch den erdnahen Weltraum beeinflussen.