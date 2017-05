Es ist eine magische Welt, die der Grüne See in der Steiermark jeden Frühling erschafft. Wenn der Schnee auf den nahen Bergen schmilzt, tritt er über die Ufer und überschwemmt die umliegende Landschaft. Im Winter fast ausgetrocknet, kann er im Frühsommer eine Tiefe bis zu zwölf Metern erreichen. Zu diesem wundervollen Naturschauspiel haben wir die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengetragen.

Bänke, Bäume, Wiesen, Wege, eine Brücke - alles versinkt in einem unwirklich anmutenden Unterwasserpark. Sogar Ashton Kutcher outete sich als Fan des grünen Sees im steirischen Tragöß. Der Mime hatte 2014 auf seiner Facebook-Seite einen Link zu einer Website geteilt, die die Region in der Nähe von Bruck an der Mur als das "real life Atlantis" bezeichnete. Ein österreichisches Atlantis und ein Naturparadies, das man mittlerweile nur noch auf Fotos bestaunen darf.

Wo liegt der grüne See?

Der Grüne See liegt in Österreich und ist ein Bergsee in der Steiermark, in der Gemeinde Tragöß-Sankt Katharein. Das Stillgewässer befindet sich an der Südseite der Hochschwabgruppe 776 Meter über dem Meeresspiegel und erstreckt sich über eine Fläche von ungefähr 5 Hektar. Die nächstgrößere Stadt in dieser Region ist Bruck an der Mur.

Welche Temperatur hat der Grüne See?

Da sich der See mit Schmelzwasser füllt, ist das Wasser sehr kalt. Die Temperatur des Stillgewässers beträgt in der Regel zwischen 4 und 6 Grad Celsius.

© © Corbis. All Rights Reserved. Der Grüne See wird aus dem Schmelzwasser der Ausläufer des Hochschwab gespeist, die Wassertemperatur liegt zwischen vier und sechs Grad.

Zum Baden ist der See also nicht geeignet, schon gar nicht seitdem der Tourismusverband Tragöß mit Jahresbeginn 2016 ein Bade- und Tauchverbot verhängt hat. Im Sommer lässt sich der See also nur bestaunen, im Herbst und Winter kann die Region des Gewässers direkt bewandert werden.

Ist der Grüne See wirklich grün?

Ja und nein. Das Wasser an sich ist natürlich nicht grün, aber der See in der Nähe von Bruck an der Mur wird dennoch als "smaragdgrün schimmernd" wahrgenommen. Weil sich der See ausschließlich aus klarem Schmelzwasser speist, ist er ungewöhnlich rein. Genau das lässt ihn grün erscheinen: Reines Wasser absorbiert nämlich die roten Anteile im Licht und hebt die blau-grünlichen hervor. Heller Kalkstein als Untergrund erhöht zusätzlich die Helligkeit unter Wasser.

© Thinkstock Der Grüne See speist sich aus klarem Schmelzwasser.

An guten Tagen kann man zwischen 40 und 50 Meter weit sehen. "Das gibt es sonst nur im tropischen Meer. In normalen Seen reicht die Sicht meist bis zu fünf Metern", erklärte der Schweizer Fotograf Marc Henauer.

Wann kann man im Grünen See tauchen?

Schlechte Nachrichten: Gar nicht mehr. Mit einer Wassertemperatur zwischen vier und sechs Grad ist der See ohnehin zu kalt zum Baden, aber selbst als Paradies für Taucher ist es nicht mehr nutzbar. Der Tourismusverband Tragöß verbietet das Tauchen und Schwimmen seit 2016.

© © Corbis. All Rights Reserved. Bäume, Wiesen und Wege stehen komplett unter Wasser.

Davor tauchten noch bis zu 1.500 Besucher im Jahr durch den Grünen See. Weil diese Saison nur wenige Wochen dauerte, hatte das Naturjuwel, das seit 2006 unter Schutz steht, an sich noch ausreichend Zeit, sich zu erholen.

Wann ist der Grüne See am schönsten?

"Es fühlt sich an wie im Märchen", sagte der Schweizer Fotograf Marc Henauer noch 2014. "Die Sonne erschafft fantastische Strahlen unter Wasser. Man glaubt zu träumen und erwartet beinahe, Kobolde und Elfen zu sehen", scherzte der passionierte Taucher.

© Corbis © Aichinger Thomas www.unterwasserfoto.at

Der Wasserstand des Grünen Sees ist stark jahreszeitenabhängig. Insofern könnte man sagen, dass der See zwischen Mai und Juni am schönsten ist, weil der Wasserspiegel seinen Höchststand von bis zu 12 Metern erreicht. Im Herbst hingegen verschwindet der Grüne See in Tragöß fast zur Gänze - Wanderwege und Wiesen sind dann wieder frei zugänglich.

Der Grüne See auf einen Blick

Lage: Tragöß, Steiermark, 776 m Seehöhe

Größe: in schneereichen Jahren bis zu 250 m lang, 70 m breit und 12 m tief

Wassertemperatur: 4 - 6 Grad

Quelle: Schmelzwasser der Ausläufer der Hochschwab-Gruppe

Sichtweite: zwischen 40 und 50 m