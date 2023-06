Die besten Angebote zur Kinderbetreuung

Österreichweit

www.kinderfreunde.at

Unter dem Menüpunkt "Ferienaktion" finden sich Links zu Sommercamps in Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark und im Burgenland.

www.camps.at

Österreichs größter Veranstalter von Sommercamps bietet Sportwochen, Sprachkurse oder Lernwochen für Kinder von 8 bis 16 Jahren. Der Betreuungsschlüssel liegt bei einem Betreuer für acht bis zehn Kinder.

www.ferien4kids.at

Sammelplattform für Feriencamps in ganz Österreich für Kinder von 5 bis 15 Jahren. Angeboten werden vor allem Sport- und Musikcamps, aber auch Schauspielkurse und Zirkuswochen.

www.hilfswerk.at

Die Service-Telefonnummer des Hilfswerks 0800 800 820 ist regional geroutet, man wird abhängig von dem Ort, von dem man anruft mit der jeweiligen Bundesländerorganisation verbunden. Dort erhalten Sie Informationen über die regionalen Kinderbetreuungsangebote wie zum Beispiel Tagesmütter. Zudem finden sich auf der Website unter "Kinder, Jugend & Familie" Links zu den Bundesländerorganisationen und deren Kinderbetreuungsangebote.

www.familieundberuf.at

Auf dieser Website findet man unter dem Menüpunkt "Ferienbetreuung" eine Datenbank, die eine Suche von Angeboten für Feriencamps bzw. Ferienbetreuung in ganz Österreich ermöglicht.

Wien

www.feriencamps.at

Auf der Website werden verschiedene Ferienaktivitäten sowie Feriencamps in Wien angeboten.

www.wijug.at

Der Verein Wiener Jugenderholung hat ein Ferienangebot für Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren im Programm. Angeboten wird ein stark geförderter Urlaub für in Wien gemeldete Kinder. Die Preise sind einkommensabhängig, ein all inklusive Urlaub ist bereits ab 23 Euro möglich.

www.ferienwochen.at

Die Kinder- und Jugendsportinitiative Hi Jump bietet Kindern im Alter von 6 bis 15 Jahren tageweise Workshops von Tennis über Fußball, Slacklining, Beachvolleyball bis hin zu Yoga für Kinder.

www.ferienspiel.at

Das wienXtra-Sommerferienspiel veranstaltet ein Programm für Kinder von 6 bis 13 Jahren. Angeboten werden sportliche Aktivitäten und Museen warten mit einem Kinderprogramm auf.

Burgenland

www.eisenstadt.gv.at Ferienspiel der Stadt Eisenstadt (Sommerferien). Infos zum Ferienspiel gibt es auch unter: 02682/705-710. Ab April kann man sieh hier für das Ferienspiel anmelden.

www.tagesmuetter.or.at

Wenn es einmal schnell gehen muss: Tagesmütter und –väter betreuen die Kinder (0-14 Jahre) von berufstätigen Eltern zusätzlich zu ihren eigenen Kindern in ihrer privaten Umgebung.

Kärnten

www.sommerbetreuung.at

Auf dieser Plattform der Wirtschaftskammer Kärnten bieten über 17.000 Kärntner Unternehmerinnen und Unternehmen Sommerbetreuungsangebote für Kinder in Kärnten von. Eltern können bei der Suchfunktion unter anderem Monat und Ort auswählen und angeben, ob das Camp mit oder ohne Übernachtung stattfinden soll. Die Suchmaschine listet dann entsprechende Angebote auf.

www.funtastico-ferien.at

Sommer-Kinder-Betreuung der Stadt Klagenfurt: Vom 2. August bis 3. September können Kinder von 5 bis 12 Jahren die Sommerferien-Kinderbetreuung "Funtastico" der Stadt Klagenfurt in Anspruch nehmen. Geboten wird ein umfangreiches Sport- und Freizeitprogramm. Kosten pro Kind/Woche € 48,-- inklusive Verpflegung.

Betreuungszeit: 7:00 bis 18:00 Uhr

www.seekids.at

Sportliche Aktivitäten am in Pörtschach am Wörthersee bietet das "Seekids"-Camp. Das Angebot gilt vom 12. 7. - 3. 9. 2021 (Montag - Freitag) für Kinder ab 3 Jahren. Betreuungszeit: 7:30 bis 17:00 Uhr. Kosten: ab 150,00 Euro pro Woche/Kind.

Niederösterreich

www.familienpass.at

Datenbank des Landes Niederösterreich, auf der Ferienbetreuungsangebote gesammelt werden. Sie ist nach Bezirken und Gemeinden gegliedert und unter dem Menüpunkt Ferienbetreuung zu finden.

www.fussballferiencamp.at

Das Fußballferiencamp in Niederösterreich bietet Buben und Mädchen im Alter von 6 - 14 Jahren drei Fussballcamps an.

Oberösterreich

www.ooe.familienbund.at

Der Familienbund Oberösterreich sammelt Betreuungsangebote. Unter dem Menüpunkt "Betreuung" gibt es einen Unterpunkt "Ferienprogramme". Zudem sind auf der Seite auch Links zu mehreren Betreuungseinrichtungen vorhanden.

www.tagesmuetter-ooe.org

Tagesmutter-Service für Oberösterreich.

Salzburg

www.salzburg.gv.at/ferienprogramme

Datenbank des Familienreferats des Landes Salzburg mit Betreuungsangeboten. Die Feriendatenbank geht immer Ende April/Anfang Mai online.

jugendinfo.akzente.net/freizeit/feriencamps_in_oesterreich

Hier findet sich eine Liste mit Feriencamps in Salzburg und Links zu Webseiten mit Angeboten in ganz Österreich.

Steiermark

www.kinderdrehscheibe.net

Auf dem steirischen Portal der "Volkshilfe Steiermark" für Kinderbildungseinrichtungen und Kinderbetreuungseinrichtungen findet sich unter dem Punkt "Ferienbetreuung" eine Datenbank, die nach Betreuungsangeboten durchsucht werden kann und laufend aktualisiert wird.

www.tagesmuetter.co.at

Tagesmütter-Serivce für die Steiermark.

Tirol

tirol.kinderfreunde.at

Ferienangebote für Schulkinder an Innsbrucker Schulen

www.innsbruck.gv.at

Ferienangebote in Innsbrucker Schülerhorten

www.junges-innsbruck.at

Tageweise Ferienangebote (Kurse etc.) für Kinder von 4 bis 14 Jahren in Innsbruck, teilweise auch als Wochenprogramm. Das Programmheft steht zum Download bereit.

www.tirol.gv.at

Sommerferienaktionen für (Schul-) Kinder in Tirol: Das vielfältige Angebot ist als Download auf www.mei-infoeck.at verfügbar.

www.fib.at/tageseltern

Ein Angebot an Tagesmüttern und Tagesvätern vom gemeinnützigen Verein Frauen* im Brennpunkt (Fib)

Wenn jemand zusätzliche Hilfe bei einem Betreuungsproblem betreffend Schulkinder in den Ferien braucht, kann er sich an die Familien-und Senioreninfo des Landes Tirol wenden. Die kostenlose Hotline lautet: 0800 800 508.

Vorarlberg

www.vorarlberg.at

Unter dem Menüpunkt "Familie & Generationen" finden sich Links und Informationen zu Kinderbetreuungsangeboten in Vorarlberg.

www.bregenz.gv.at

Angebote der Stadt Bregenz: Unter dem Menüpunkt "Familie" findet man das aktuelle Ferienprogramm sowie Infos zur Kinderbetreuung.

www.kinderbetreuung-vorarlberg.at

Organisation von Tagesmüttern in Vorarlberg - Betreuung von Klein- und Schulkindern.