Wer heute bei seiner Facebook-Timeline runterscrollt, wird möglicherweise viele schwarze Flächen sehen. Doch was steckt dahinter?

Dass das Tauschen eines Profilbildes heutzutage als ein Akt der Solidarität anerkannt wird, ist an sich nichts Neues. Da gab es das „Je Suis Charlie“-Sujet nach dem Terroranschlag auf die Satirezeitung Charlie Hebdo. Oder den Regebogenflaggen-Filter, den man über sein Profilbild legen konnte, um sich mit der LGBT-Gemeinschaft solidarisch zu zeigen. Oder den Button, der anzeigte, wen man bei der österreichischen Präsidentschaftswahl unterstützte.

Geheime Nachricht

Heute ändern viele Frauen auf Facebook ihr Profilbild auf schwarz. Die Erklärung dafür verbirgt sich in einer geheimen Nachricht, die sich dank "Kettenbrief" rasant verbreitet. Und das ist sie:

» Morgen zwischen 8:00 und 21:00 sollen wir Frauen* auf fb unser Profilbild gegen ein schwarzes Kasterl austauschen. Soll zeigen, wie das ist, wenn alle Frauenbilder verschwinden als Zeichen gegen häuslichen Missbrauch. Bitte nur an Frauen* weiterleiten! «

Der Hintergrund

Sexuelle Gewalt wird nach wie vor zum überwiegenden Teil im häuslichen Bereich verübt. "Was wir immer wieder feststellen ist, dass sich betroffene Frauen vermehrt melden, wenn über das Thema in der Öffentlichkeit kommuniziert wird", sagt Andrea Brem, Geschäftsführerin des Vereins Wiener Frauenhäuser. Die nach wie vor aktuelle #metoo-Debatte verfehlt also auch hier ihre Wirksamkeit nicht.

Falls auch Sie Hilfe benötigen:

Frauenhaus Notruf: 05 77 22