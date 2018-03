Überraschung! Sängerin Simone Stelzer ist wieder verliebt! Und zwar in ihren Partner Charly Brunner.

Wir erinnern uns: In der zweiten "Dancing Stars"-Staffel im Jahr 2006 verliebte sich Simone Stelzer in ihren Profi-Tanzpartner Alex Kreissl. Im Oktober 2009 wurde das Liebesglück mit einer Traumhochzeit in Dürnstein gekrönt.

© imago/SKATA Simone mit Ex-Mann Alex Kreissl

Doch das vermeintlich große Glück hielt nicht lange. Im Interview mit dem Magazin "Woman" verriet Simone im Jahr 2015 nach der Scheidung, dass die Trennung bereits 2012 stattfand. "Ich habe lange daran gekiefelt, bis ich akzeptiert habe: Diese Ehe ist vorbei", erklärte die Sängerin damals. Sie habe lange Zeit gedacht, es sei alles in Ordnung, doch eines Tages sei sie "aufgewacht".

Aus der beruflichen Zusammenarbeit wurde mehr

Beruflich war Simone damals bereits mit einem anderen verbandelt: Charly Brunner, der lange Zeit zusammen mit seinem Bruder Johann als Duett "Brunner & Brunner auftrat. Und siehe da: Inzwischen hat es auch privat gefunkt!

Lange Zeit waren Simone Stelzer und Charly Brunner nur auf der Bühne ein Paar - und zwar ein sehr erfolgreiches. Mit ihrem bereits dritten gemeinsamen Album "Wahre Liebe" stürmten die beiden Anfang März auf Platz 1 der Charts. Bei ihrem Auftritt in der Show von Florian Silbereisen, in der es darum um "Die große Schlager-Überraschung" ging, lüfteten sie schließlich ihr Geheimnis: "Ich habe ein Leben lang auf die wahre Liebe gewartet, und die ist der Charly", eröffnete die 48-Jährige.

© imago/HOFER Simone Stelzer und Charly Brunner mit Florian Silbereisen in "Heimlich! Die große Schlager-Überraschung"

Der Weg vom Gesangs- zum Liebespaar war lang. Erst während der Arbeit an ihrem aktuellen Album soll es gefunkt haben. Ohne es zu wissen, hatte Simone mit dem 63-Jährigen ihren Traummann jahrelang vor der Nase. An eine weitere Hochzeit denkt die Sängerin aber (noch) nicht. "Es soll so bleiben, wie es ist, mir gefällt unsere wilde Ehe", meinte sie gegenüber "oe24.TV".