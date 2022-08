Inhaltsverzeichnis:

Steckbrief Silbersee

Lage: Kärnten, Villach

Kärnten, Villach Durchschnittstemperatur Wasser: circa 18-21° Celsius

circa 18-21° Celsius Fläche: 8,4 ha

8,4 ha Maximale Tiefe: circa 5 Meter

circa 5 Meter Wasserqualität: ausgezeichnet(Stand 2021, Europäische Umweltagentur)

ausgezeichnet(Stand 2021, Europäische Umweltagentur) Google Maps Ranking: 4,6 Sterne

Lage, Namensgebung und Entstehung

Der Silbersee befindet sich im Bundesland Kärnten in Villach. Genauer gesagt: in der Nähe der Ortschaft St. Ulrich. In seiner direkten Umgebung fließt die Drau, aber es gibt keine Zu- oder Abflüsse. In der Mitte des Sees befindet sich eine kleine Insel, die von allen Seiten des Ufers gut sichtbar ist. Weitere Seen in der Nähe sind der Magdalenensee, Faaker See und die Drau-Schleife. Der Silbersee ist von der A2, der E55, der A11 und der E61 umgeben und daher leicht zu erreichen.

Die Namensgebung geht wahrscheinlich auf die frühe Entwicklung des Sees zurück. Die Umgebung des Sees war sehr kahl und steinig, so dass der See weit und gut sichtbar war. Das Wasser enthielt nur wenige organische Schwebstoffe, weshalb die Oberfläche des Sees im direkten Sonnenlicht silbern glänzte. Der Name "Silbersee" wurde später von Karl May durch seinen Roman "Der Schatz im Silbersee" in der Literatur verewigt.

Der Silbersee erreichte seine heutige Fläche von 8,4 Hektar und eine Höhe von 492 Metern über dem Meeresspiegel in den 1970er-Jahren. Durch den Bau der Autobahn und den Beginn der Staubentwicklung stieg der Grundwasserspiegel des Sees um mehr als zwei Meter an. Dies und der anschließende Schotterabbau in der Nähe führten dazu, dass sich der See ausdehnte und neue Ufergrenzen bildete.

Baden im Silbersee

Ja, der Silbersee ist für die Öffentlichkeit zugänglich und eignet sich hervorragend zum Schwimmen. Seine Wasserqualität wird von der Europäischen Umweltagentur seit mehreren Jahren in Folge mit der Bestnote "Ausgezeichnet " bewertet. Zum Baden stehen etwa 150 Meter Uferlinie zur Verfügung. Das Ufer außerhalb des Wassers ist mit Sand, Kies oder Gras bedeckt. Das wasserseitige Ufer ist ebenfalls sandig und kiesig. Mit seiner Uferlinie ist der Silbersee eine der leicht zugänglichen Bademöglichkeiten.

Zu warmen Jahreszeiten kann man bequem den ganzen Tag am See verbringen. Sanitäre Einrichtungen wie Duschen und Toiletten sowie eine Abfallentsorgung vor Ort sind vorhanden. Allerdings sind Hunde und andere Haustiere im Wasser verboten. Der Bereich am Wasser bietet flache Liegeflächen, Schatten und Schutz vor dem Wind. Hier ist genug Platz für Sonnenanbeter:innen, Spaziergänger:innen oder Sportbegeisterte. Etwas mehr Privatsphäre bieten die Bereiche außerhalb des Badeufers. Das ist für Ruhesuchende besonders interessant.

Wer die Natur besser kennenlernen möchte, kann eine Runde um den See paddeln. Vielleicht hat man Glück und sieht eine der zwölf hier lebenden Fischarten, z. B.: