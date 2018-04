Österreich gehört zu den Top Wellness-Destinationen Europas. Auch bei den Österreichern selbst genießt der Entspannungs-Urlaub einen hohen Stellenwert. Die Kurzurlaube können aber auch ganz anders aussehen, wie das jüngst in Kiew eröffnete Hotel "Twins“ beweist.

Themenhotels liegen im Trend. Denn Gäste wünschen sich oft mehr als nur einen erholsamen Ortswechsel. Sie möchten vorrübergehend ausbrechen und in andere Rollen schlüpfen.

© Cherry Twins / Hotelfoto Das "Gothic Zimmer" zeigt die bizarre Bilderwelt des Hieronymus Bosch, der den Sittenverfall der Menschheit malte.

"Cherry Twins ist der perfekte Ort, um erotische Fantasien Realität werden zu lassen" sagt Projektleiterin Elena Solovieva gegenüber „Daily Mail“. In Zusammenarbeit mit Sexualwissenschaftler hat sie für das Love Hotel die Themenzimmer konzipiert.

Wo Hotelgäste ihre geheimen Fantasien ausleben

Die Bandbreite reicht vom harmlosen und plüschig eingerichtetem Queen Boudoir über einen Haremssalon, Klassenzimmer und Gothic-Raum bis zur Sado-Maso-Folterkammer und dem Behandlungszimmer eines Arztes.

© Cherry Twins / Hotelfoto Das Zimmer Queen's Boudoir gehört zu den harmloseren Räumen des Liebeshotels

Das Haus mit seinen nur sieben Zimmern, kann wie ein Stundenhotel gemietet werden. Denn die meisten Gäste steigen dort nicht wegen einer ganzen Übernachtung ab. Vielmehr bieten die Räumlichkeiten ein Ambiente, das zu Action der besonderen Art anregt.

© Cherry Twins / Hotelfoto Ab auf die Streckbank: Die Folterkammer ist nur etwas für Hartgesottene.

Fantasievolles Rendezvous auf Zeit

Wer sch hier zu einem Rendezvous verabredet hat, muss nicht das Zimmer für eine ganze Nacht anmieten. Das Preiskonzept ist übersichtlich: Die Mindestdauer beträgt drei Stunden, darüber hinaus muss jede zusätzliche Stunde bezahlt werden. Für den Zeitraum ab 21 Uhr bis 9 Uhr morgens gibt es eine Pauschale.

© Cherry Twins / Hotelfoto Das Arztzimmer im Hotel ist nur für Gäste interessant, die auf Doktorspiele stehen.

Die Preisskala beginnt für drei Stunden bei 46 Euro im Queen's Boudoir und reicht bis zu umgerechnet 185 Euro für die Gothic-Zimmer mit den großen Bildern von Hieronymus Bosch an den Wänden. Das sind für ukrainische Verhältnisse extrem hohe Zimmerpreise.

© Cherry Twins / Hotelfoto Knallrot ist die dominierende Farbe des Domina-Raums. Bettwäsche aus Latex kostet extra.

Kein Platz für Prostitution

Die Betreiber legen großen Wert auf Sicherheit und Sauberkeit und betonen auf der Website, dass die Räumlichkeiten an Personen unter 21 Jahren und unter Drogeneinfluss nicht vermietet werden. Sie versichern auch, dass jedes Zimmer nach der Vermietung sterilisiert wird. Außerdem sei es verboten "bezahlte sexuelle Dienstleistungen zu erhalten."



© Cherry Twins/ Hotel

Steigt im Hotel die Lust auf Sex?

Auch wenn es ein so einschlägiges Hotel in Österreich noch nicht gibt, sollten Paare einen Kurztrip in Betracht ziegen. Denn ein Hotelaufenthalt allein soll das Liebesleben bereits aufpeppen. Das bestätigt Eva Mayer, Market Manager DACH bei HotelTonight gegenüber der "Welt". Sie sagt: „Egal, ob die Paare Jahre, Monate oder nur Tage zusammen sind: Hotelzimmer bieten eine aufregende Umgebung, die zur Entspannung beiträgt – ob an einem romantischen Wochenende zum Jahrestag oder bei einem spontanen Kurztrip mit der neuen Flamme.“