Hagelschlag hat in der Tiroler Landwirtschaft am Sonntagabend einen Schaden in Höhe von 180.000 Euro verursacht. Betroffen waren vor allem Gemüsekulturen und Obstanlagen inklusive Netzvorrichtungen im Bezirk Innsbruck-Land, informierte die Österreichische Hagelvesicherung am Montag. Die Fläche, auf der Hagel niederging, wurde mit 350 Hektar beziffert.